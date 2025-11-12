Pörnä-Pate pesi Unelmavävyn Varsakunkun huippuottelussa: ”Aika onnellinen oon”Kolmivuotiaiden Varsakunkku-finaali oli kahden hienon varsalupauksen mittelö. Pörnä-Pate tuli loppumetreillä selityksittä ohi ikäluokan mittelöitä tähän asti hallinneesta Unelmavävystä.
Uransa neljällä voitolla aloittanut Unelmavävy (Ville Kalle) luotettiin Varsakunkun hirmusuosikiksi. Kaikki näyttikin Iikka Nurmosen suojatin osalta hyvältä, kun se pääsi jo ensimmäisellä takasuoralla hakemaan keulapaikan alkumetrit johtaneelta paalun Fiorellalta (Sipori).
Kärkiparin tuntumaan iski Pörnä-Pate (Parvelan Retu). Sen rattailla Hannu Torvinen ei tyytynyt peesailemaan, vaan hän ajoi Pörnä-Patella toista rataa pitkin.
Kärkikolmikko oli kirikierrokselle lähdettäessä kaukana muiden edellä. Pudotuspeli jatkui takasuoralla, kun Fiorella tippui Unelmavävyn ja Pörnä-Paten tuntumasta.
Loppusuoran alussa alkoi näyttää, että Pörnä-Pate voi saada otteen keulahevosesta, ja viimeisellä sadalla metrillä se työntyikin selvästi ykköseksi. Unelmavävy oli mainio kakkonen ja alkumatkasta laukannut Kommellus (Frans) nousi taustalla kolmanneksi ohi Fiorellan.
Pörnä-Pate vei 20 000 euron ykkösrahat ajalla 30,9, joka on ikäluokan kärkitulos. Pörnä-Patella on viidestä kisastaan kaksi voittoa, kaksi kakkostilaa ja yksi kolomossija. Sen ansiot ovat nyt yhteensä 27 500 euroa.
Ori tulee tutuista menestyskäsistä, sillä Pörnä-Paten omistaja, kasvattaja ja valmentaja on Petri Laine Orivedeltä.
Laine tunnetaan etenkin Pörnä-Paten isän, ravikuningas Parvelan Retun valmentajana, mutta isän ja pojan lisäksi tallista on tullut monta muutakin menestysravuria.
Laineen menestyshevosia oli myös Pörnä-Paten emä Pörnä-Tyttö, joka osallistui kuningatarkilpailuunkin. Pari viikkoa sitten Laineen talliin tuli Satakunta-ajon voitto Siirin Toiveella, jonka emä Maisiri oli myös Laineen omia menestyshevosia.
Voittajahaastattelussa Petri Laine oli suorastaan hämmentyneen oloinen.
”Aika onnellinen oon”, hän totesi, ja myönsi menestyksen olevan poikkeuksellista, kun molemmat Pörnä-Paten vanhemmatkin ovat hänelle tuttuja syntymästään asti.
Laine lähetti voittajahaastattelussa myös lämpimät terveiset puolisolleen Noora Ojanperälle, jonka tekemää työtä hän piti jopa suurempana kuin omaansa.
