Suomen Toto75-karonkka: Atupem ja Dusktodawn Boogie ravasivat suurvoittoihin vaikeimman kautta Vermon kaksipäiväinen Derby-viikonloppu piti sisällään monta hienoa voittajaa. Lauantain ykköslähdöt olivat lämminveristen Suomen mestaruus ja nelivuotiaiden lämminveristen Suuri Suomalainen Derby.

1. Dusktodawn Boogie

Kenneth Danielsenin supertamma Dusktodawn Boogie on ehtinyt käydä valloittamassa nuoresta iästään huolimatta Ranskan ravipyhätön Vincennesin. Se oli ravannut ennen lauantaita jo yli 200 000 euron voittosumman ja osoittanut olevansa yksi ikäluokkansa kovimmista tammoista jopa Euroopassa.

Valjakko voitti karsinnan hienolla tyylillä ja oli kolmosradalta Derbyn suurin ennakkosuosikki. Kovimmat haastajat olivat Timo Nurmoksen tallin EL Jetpack ja Jari Kinnusen Shackhills Twister.

Lähtökiihdytyksessä oli terävin Shackhills Twister, joka otti porukan komentoonsa. Ulkoa terävästi avannut Magic Madonna sukelsi johtavan kantaan. Dusktodawn Boogie kyttäsi alun toisessa parissa ulkona, kunnes valjakko suunnisti kohti paikkaa johtavan rinnalla. EL Jetpack sortui lähtökiihdytyksessä laukalle. Tahti pysyi tasaisen reippaana.

Loppukaarteessa otettiin tosissaan hevosista mittaa, kun keulassa juossut Shackhills Twister sai kovaa painetta Dusktodawn Boogielta, joka nakersi loppusuoralla yliotteen, mikä kantoi maaliin saakka. Terävän kirin kehitti neljännessä ulkona juossut Velvet Gold, joka tykitti samaan maalikameraan Dusktodawn Boogien kanssa häviten vain niukasti. Shackhills Twister oli keulapaikalta kolmas.

First Ready Cash omistaa Häijään Oriasema Oy:n kasvattaman tamman, jota ohjasti hevosen valmentaja Kenneth Danielsen. Päivi Pihlgren on hevosen hoitaja. Dusktodawn Boogie oli Suuren Suomalaisen Derbyn kolmas peräkkäinen tammavoittaja.

2. Atupem

Suomen mestaruuteen ravasi lähdön suosikki Atupem, joka starttasi matkaan radalta seitsemän. Santtu Raitala lähti Atupemin kanssa terävästi liikkeelle, mutta Next Directionin ohi ei ollut asiaa. Juoksupaikaksi muodostui lopulta toinen pari ulkona Hannu Korven kierrätettyä Grainfield Aiden toisen radan vetojuhdaksi. Avauspuolikkaan jälkeen tahti hiljeni siinä määrin, että Raitala kiersi uudelleen Atupemin kanssa toiselle radalle ilman vetoapua reilu kierros ennen maalia. Kolmas puolikas kaahailtiin aikaan 11,6.

Loppusuoralla Atupem sai otteen Next Directionista ja ravasi Suomen mestaruuteen. Grainfield Aiden oli hyvä toinen ja Next Direction kesti keulapaikalta kolmanneksi. Antero Tupamäki valmentaa yhdeksänvuotiasta oria, jonka omistaa ja on kasvattanut Artun-Talli.

3. Parvelan Retu

Kylmäveristen Tähtisprintterissä nähtiin myös hieno esitys voittajan osalta. Kasirata oli ainoastaan hidaste Parvelan Retulle, joka kiersi kolmannen radan kautta lopulta aina keulapaikalle saakka. H.V. Tuuri jatkoi johtavan takana. Avauspuolikas mentiin 19,7-vauhtia. Loppusuoralla Hannu Torvinen antoi suojatilleen menoluvan, mihin Parvelan Retu vastasi pakenemalla omille teilleen. H.V. Tuuri sinnitteli toiseksi ennen Uljas Suomalaista. Petri Laine valmentaa superoria, jonka omistaa Lakos Team Oy. Marjo Vanninen on kasvattaja ja Emmi Laine on hevosen hoitaja.