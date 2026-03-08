Valmentaja tyytyväinen Sarikanin koelähtöön – suunnitelmissa paluukisa lauantailähdössä ja kuningatarkisan pistelähdöt Ikäluokkansa menestystamma Sarikan läpäisi alkuviikosta koelähdön Kouvolassa. Hevosen valmentaja Pertti Niveri oli niin tyytyväinen hevosen otteisiin, että aikoo ilmoittaa sen Kouvolan Toto75-kierroksen tammalähtöön.

Sarikan palaa radalle lähes 100 000 euron voittosummalla. Pertti Niveri katsoo, että tammalla on tähdättävä avoimiin tammalähtöihin sekä kuningatarkisaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Markku Lindström

Pertti Niveri tarkkaili Kouvolassa Sarikanin otteita aidan takaa, sillä tamman ohjastuksesta koelähdössä vastasi Jarmo Saarela.

”Ensimmäistä kertaa näin hevosen sivusta, se oli oikein rauhallisen ja tasapainoisen näköinen. Jamppa sanoi, että hevoselle jäi hyvin varaa. Rata oli kova kuin kallio, joten hyvä ettei ajettu sen kovempaa. Kevyt hevonen meni kuin sukkasillaan”, Niveri kuvailee.

Samassa koelähdössä juoksivat myös pitkiltä tauoilta palaavat, menestystä keränneet Valentina ja Tolva. Niveri kertoo, ettei laatutammojen kerääntyminen samaan koelähtöön ollut ennalta sovittua, vaikka sellainen vaikutelma helposti syntyikin.

Sarikan oli kolmikosta maalissa ensimmäisenä tuloksella 32,6. Ratahyvitystä oli koelähdössä sekunnin verran.

Niveri kertoo, että Sarikan (Frans) otti koelähdön hyvin. Kotona Kouvolan Pilkanmaalla hevonen on ollut hyväntuulinen ja rauhallinen.

”Kaikki on ollut koelähdön jälkeen hienosti. Emäntä on ratsastanut Sarikanilla paljon. Hevonen on suoristunut ja hyvällä mielellä. Aikaisemmin Sarikan on ollut pyrkivän sorttinen, mutta nyt se on ollut tosi rauhallinen. Meillä ollessaan se ei ole meinannutkaan laukata kertaakaan.”

Yksi lisätekijä Sarikanin rauhoittumisessa on sopivan tarhakaverin löytyminen. Niverin pariskunnan oma kolmivuotias ruuna Waltton on ystävystynyt tamman kanssa.

”Kun laitettiin ruuna sen kanssa, se teki Sarikanille hyvää. Sen luonne oikein muuttui. Kun ne on tarhassa vierekkäin, tamma on niin lauhkea.”

Vuonna 2022 Sarikan voitti Villinmiehen Tammakilpailun. Vieressä lämminveristen kisan voittanut Dusktodawn Boogie. Sarikanin rattailla kunniakierroksella sen silloinen valmentaja Timo Korvenheimo. Kuva: Satu Pitkänen

Sarikan varsoi viime kesänä orivarsan Costellosta. Niverin valmennukseen tamma siirtyi loppuvuodesta.

Reilu vuosi sitten Sarikanin hankkinut Ville Herttua suhtautuu avoimin mielin tamman kilpailuttamiseen. Niveri kertoo, että aluksi suunnitelmissa on ajaa nättejä startteja. Ensimmäinen kisa on jo tiedossa.

”Ajattelin ilmoittaa hevosen viikon päästä ajettavaan Kouvolan tammalähtöön. Se lähtee siellä neljänkympin takamatkalta. Villen kanssa puhuttiin, että ajetaan nätisti sisältä ja katsotaan, mihin hevonen rupeaa riittämään. Edessä on pitkä kausi, niin ei ruveta vaatimaan liikaa ensimmäisissä starteissa.”

Niverin puheista paistaakin läpi, että Sarikanille on tehty myös pitkän tähtäimen suunnitelmia. Ohjelmassa ovat erityisesti kuningatarkisaan oikeuttavia pisteitä kartuttavat KK-26 lähdöt.

”Katsotaan, miten se niissä riittää. Tuommoisella hevosella pitää kuningatarkilpailuun yrittää. Ajellaan lähituntumassa olevia tammalähtöjä.”

Niverin mukaan Sarikanin sielunelämä on kunnossa. Erityisesti metsään päästyään tamma rauhoittuu silmin nähden.

”Metsässä sen pää laskee ja se menee ihan rauhassa. Hevonen voi hyvin, juo hyvin ja syö hyvin. Tässä vaiheessa tuntuu hyvältä, mutta yksi yö kaiken muuttaa voi”, muistuttaa Niveri raviurheilun raadollisuudesta.