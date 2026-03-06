Urheilujohtaja Jutta Koivula Ratsastajainliiton saamasta kritiikistä: ”Harva systeemi on alusta alkaen sataprosenttinen” Ratsastajainliiton urheilujohtaja Jutta Koivula toivoo parempaa yhteistyötä ja faktoiltaan pitävää kritiikkiä.

Jaa Kuuntele

Jutta Koivula on pitkän linjan ratsastusvaikuttaja. Kuva vuodelta 2020, kaverina tamma Andra. Kuva: Carolina Husu

MT Hevoset | Ratsastus Ville Toivonen

Kenttäratsastuksen olympiakävijä Elmo Jankari esitti torstaina MT:n haastattelussa voimakasta kritiikkiä Suomen Ratsastajainliiton urheilujohtamista kohtaan.

Jankari muun muassa kertoi, että Suomen kärkikenttäratsastajien vuodenvaihteessa liitolle tekemään kirjelmään olisi reagoitu vain yhdellä sähköpostilla.

Ratsastajainliiton urheilujohtaja Jutta Koivulan mukaan Jankarin kertoma ei pidä paikkaansa.

”Maajoukkuejohto pitää yhteyttä ratsastajiin ja myös sähköpostia laitetaan jatkuvasti”, Koivula kertoo.

”Yhteydenpitoa kuitenkin vaikeuttaa se, että osa urheilijoista on tosi huonoja vastaamaan. Yksin on hankala keskustella.”

Ratsastajainliitto teki viime vuonna merkittäviä uudistuksia maajoukkueiden valmennus- ja johtamispuolelle. Uudistuksessa vaihtui sekä tekijöitä että nimikkeitä.

Huippu-urheilupuolella on kaikkiaan kuplinut viime kuukausina. Ratsastajainliiton Huippu-urheilun johtoryhmän meni talvena aikana uusiksi, ja keskustelua on muutenkin käyty voimakkain sanankääntein.

”Aina on tietysti kehitettävää, mutta uusi systeemi rakennettiin viime kesänä, ja harva systeemi on alusta alkaen sataprosenttinen”, Jutta Koivula muistuttaa.

”Jotta vuoropuhelu onnistuu, kaikkien osapuolten pitää osallistua siihen. Nimenomaan kenttäratsastuksessa meidän on ollut tosi vaikea saada urheilijoita liikkeelle.”

Parhaiten nykyinen maajoukkuemalli toimii Koivulan mukaan esteratsastuksessa, jossa maajoukkueella on jo pidempään ollut kapteeni ja valmentaja.

”Esteratsastuksessa myös on perinteitä joukkuekilpailemisesta, kun ratsastajat ovat maajoukkueena vuosittain mukana nations cup -kilpailuissa”, hän huomauttaa.

”Esimerkiksi kenttäratsastuksessa tilanne on siinä mielessä haastava, että meillä on vain muutama ratsukko, jotka voivat kilpailla kansainvälisen tason arvokilpailuissa. Sen myötä ei ole voitu lähettää joukkueita kilpailuihin ja maajoukkuetoimintaakin on ollut vähemmän.”

Koivula painottaa, että maajoukkuetoimintaa pidetään yllä monin tavoin.

”On yritetty pitää muuten yhteyttä, järkestää kuivaleirejä ja katsoa kilpailusuunnitelmia”, hän listaa.

”Tämä on työtä, mutta olen vähän kyllästynyt siihen, että syytetään milloin mistäkin. Ihmisillä voi olla paljon syitä olla tykkäämättä esimerkiksi minusta, ja se on ihan sallittua. Mielellään ainakin faktat kuitenkin saisivat olla kunnossa.” Jutta Koivula

Olympialajeista myös kouluratsastuksen tilanne näyttää Jutta Koivulan mukaan aiempaa valoisammalta.

”Siellä on vähän enemmän ratsukoita, jotka voivat kehittyä MM-tasolle, vaikka tällä hetkellä osallistumisoikeus sinne onkin vain Henri Ruosteella Tiffanys Diamondin kanssa”, Koivula pohjustaa.

”Kouluratsastuksessa on myös menossa muun muassa psyykkisen valmennuksen projekti, jota vetää Tatja Holm.”

Viime kuukausina käytyä keskustelua Jutta Koivula pitää kaikkiaan raskaana.

”Tämä on työtä, mutta olen vähän kyllästynyt siihen, että syytetään milloin mistäkin. Ihmisillä voi olla paljon syitä olla tykkäämättä esimerkiksi minusta, ja se on ihan sallittua. Mielellään ainakin faktat kuitenkin saisivat olla kunnossa.”

Jutta Koivula toteaa, että ainakaan häntä ei pitäisi voida syyttää kenttäratsastuksen syrjimisestä.

”Se sattuu olemaan laji, josta olen itse erityisen innostunut. Toimin kenttäratsastuksen kansainvälisenä tuomarina, ja tuntuu hullulta, että väen väkisin haluaisin sortaa juuri kenttäratsastusta”, hän naurahtaa.

Koivula toivoo ratsastusväen kehittävän toimintaa yhdessä.

”Ihmisillä on voimakkaat intohimot urheilua kohtaan. Vaatii kuitenkin kaikkien osallisten apua, että systeemi saadaan toimimaan hyvin.”