Lappeenrannan raviradan hallitus sai uuden puheenjohtajanLappeenrannan ravirata valitsi 6. maaliskuuta pidetyssä hallituksen kokouksessa puheenjohtajakseen Juha Härkösen.
Lappeenrannan ravirata valitsi hallituksen kokous puheenjohtajakseen Juha Härkösen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Hiltunen.
Härkönen palaa puheenjohtajan tehtävään pienen tauon jälkeen. Päätös tehtiin yksimielisesti paikalla olleiden jäsenten toimesta. Kokouksesta olivat poissa Ismo Kallio ja Mikko Kenttämaa.
Tiedotteen mukaan valinnoissa painottui kokemus, uudistumiskyky hallitustyöskentelyssä sekä omistajien ja laajan yhteistyöverkoston toiveet.
Lappeenrannan raviradan toimitusjohtajan Teemu Keskitalon irtisanomisesta alkanut kuohunta johti koko raviratayhtiön hallituksen vaihtumiseen. Uuteen hallitukseen valittiin Matti Hiltunen, Juha Härkönen, Ismo Kallio, Mikko Kenttämaa, Eveliina Lohko, Timo Pulli, Ville Törmälä ja Heidi Vättö.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat