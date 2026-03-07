Belgialaiset aikoivat tulla yksityiskoneella ostamaan Celtas Quillianin, kun Kenneth Varsanpää puuttui peliin Hevosenomistaja Kenneth Varsanpää oli Jone Illin uralla aivan erityisessä roolissa loppuvuodesta 2023.

Jaa Kuuntele

Suomessa syntyneen Qeltas Quillianin hintaa arvioidaan seitsemännumeroiseksi, mutta vakuutusta sillä ei ole. ”Ne kuitenkin keksivät vakuutusyhtiöissä aina miljoona keinoa, että eivät maksa, jos jotain sattuu”, omistaja Kenneth Varsanpää kuittaa. Kuva: Heidi Lammi

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Sinä syksynä 16-vuotias Jone Illi oli voittanut Celtas Quillianilla Tallinnassa ensimmäisen kansainvälisen GP-luokkansa sekä ottanut Helsinki International Horse Show’ssa kaksi sijoitusta viiden tähden luokissa. Niistä toinen oli molemmille ensimmäinen 150-tason kilpailurata.

Näytti kuitenkin siltä, että HIHS jää parin jäähyväiskilpailuksi, sillä kansainvälisesti menestyksekkään belgialaisen Philippaertsin tallin edustajat olivat kokeilleet Celtas Quilliania jo kesällä sen ollessa kilpailumatkalla Saksassa.

Pari viikkoa Horse Show’n jälkeen he olivat lentämässä yksityiskoneella Suomeen ostoksille. Celtas Quillianin omisti silloin Sonja Kaakon yritys, jonka oli vähän pakkokin olla myymässä hevosta.

”Jonen äiti Sanna oli kertonut minulle, että Scott (Celtas Quillian) on periaatteessa myyty, ja ostajat ovat tulossa seuraavana aamuna”, Kenneth Varsanpää muistelee.

”Se oli aika pottumaista, kun Jone on sellainen virtuoosi. Istuin saunassa, poltin pikkusikaria, otin gin tonicin ja ehkä toisenkin gin tonicin. Sitten soitin Sannalle, että sano niille, että hevonen onkin jo myyty. Se oli viidentoista minuutin mielijohde.”

Kenneth Varsanpää omistaa Jone Illin käytössä olevat Celtas Quillianin ja Starlightin sekä joukon muita hevosia. Kuva: Sanne Katainen

Varsanpää puhuu paljon Jone Illin lahjakkuudesta, mutta myös hänen omaa roolinsa nuoren miehen uralla on ollut merkityksellinen.

Mahtaisiko Illi edes nyt työskennellä Saksassa Markus Beerbaumin huipputallissa, jos hän ei olisi ehtinyt näyttää taitojaan Celtas Quillianin kanssa?

Myös nykyään, kun Saksassa asuvalla Illillä on pitkä jono kilpailutettavia hevosia, hänelle on tärkeää, ettei hänen tarvitse pelätä ykköshevostensa myymistä. Etu on sekin, että Varsanpää antaa ratsastajalle täyden työrauhan.

Jotain kertoo sivusta kuultu keskusteltu, jota Jone Illi kävi Suomen valmentajansa Kari Nevalan kanssa Horse Show’n katsomossa lauantaina ennen 155-luokkaa.

”Omistaja on varmaan tyytyväinen”, Nevala sanoi.

”Joo. Kentsu on ihan huipputyyppi”, Illi vastasi.

”Hyvä. Se on omistajissa harvinaista”, elämäntyönsä kansainvälisessä ratsastuksessa tehnyt Nevala päätti.