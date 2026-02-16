Vain kolmasosa suomalaisista suhtautuu nuorten tulevaisuuteen optimistisesti Huolta aiheuttavat muun muassa lasten ja nuorten liiallinen ruutuaika, mielenterveys, kiusaaminen sekä julkisen talouden tilanne.

Suomalaiset ovat huolissaan lasten ja nuorten mielenterveydestä. Kuvituskuva. Kuva: Janica Pörhönen

Anniina Jokinen

Vain joka kolmas Suomessa asuva suhtautuu lasten ja nuorten tulevaisuuteen optimistisesti, kertoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Asia selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta kyselystä.

Huolta aiheuttavat liiallinen ruutuaika, mielenterveys, kiusaaminen, julkisen talouden tilanne, mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen sekä koulutuksen laatu ja resurssit.

”Suomi on käännekohdassa. Koko yhteiskunnan ja erityisesti päättäjien on nyt tärkeää pysähtyä näiden tulosten äärelle. Moni lasten, nuorten ja koko Suomen tulevaisuutta varjostava huoli voidaan ratkaista huolehtimalla laadukkaasta ja riittävästi resursoidusta koulutusjärjestelmästä sekä opettajien jaksamisesta ja mahdollisuudesta tehdä työtään hyvin”, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Kahdeksan kymmenestä on huolissaan perustaitojen heikkenemisestä ja oppimistulosten laskusta. Seitsemän kymmenestä kantaa huolta koulutuksen rahoitustasosta ja koulutusleikkauksista sekä liian matalasta vaatimustasosta eli siitä, että opinpolulla pääsee eteenpäin ilman riittävää osaamista.

Lisäksi vastaajia huolettavat erityisluokkien ja pienryhmien väheneminen, liian suuret ryhmäkoot sekä opettajien liian suuri työkuorma ja jaksaminen.

Useampi kuin kolme neljästä luottaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn rakentaa parempaa tulevaisuutta. 94 prosenttia vastaajista pitää laadukasta koulutusta tärkeänä tulevaisuuden kannalta.

”On hienoa, että Suomessa luotetaan laajasti koulutuksen, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn rakentaa parempaa tulevaisuutta”, Murto sanoo.

Parempaa toivoa tulevaisuudesta loisivat panostaminen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, mielenterveyspalveluihin sekä perheiden toimeentuloon ja työllisyyteen. Opetukseen toivotaan koulutettuja ja päteviä opettajia ja laadukasta koulutusketjua varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Seitsemän kymmenestä vastaajasta pitää tärkeänä, että Suomi nousee takaisin kansainvälisen koulutusvertailun kärkeen.

Kuitenkin vain 30 prosenttia luottaa hallituksen ja eduskunnan haluun rakentaa lapsille ja nuorille parempaa tulevaisuutta. Murron mukaan on huolestuttavaa, jos luottamus poliitikkoihin rapautuu.

”Tämäkin alleviivaa sitä, että juhlapuheiden ja koulutusleikkausten sijaan poliitikoilta tarvitaan toivoa ja luottamusta lisääviä tekoja. Tiukassakin taloustilanteessa on uskallettava sijoittaa parempaan huomiseen ja siihen, mikä Suomessa on puolustamisen arvoista.”