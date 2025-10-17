Esteiden hallimestaruuksista kisataan Ypäjällä – luokkavoittajille suora pääsy Helsinki Horse Show’hun Esteratsastuksen uudet Pohjola Gold- ja Silver-hallisarjat, kuluvan kauden ikäluokkien hallimestaruudet ja uudet Road to Helsinki -luokat hypätään tänä viikonloppuna Ypäjällä.

Jaa Kuuntele

Ypäjän hallimestaruusviikonlopun ensimmäisen päivän 130- ja 120-luokat voitti Sani Illi. Arkistokuvassa ratsuna Isabel Lady M, jolla Illi voitti torstain 130-luokan. Kuva: Minna Etelämäki

MT Hevoset | Ratsastus Kati Susi

Torstaina alkaneet, BCM Scanhorsen järjestämät kilpailut kestävät sunnuntaihin asti. Neljän päivän kilpailuissa mitellään päivittäin 10−12 luokassa.

Torstain 130-luokan voittajaksi ratsasti Sani Illi tammalla Isabel Lady M. Illi urakoi torstaina myös 120-luokan kahdella hevosella ja sijoittui siinä ensimmäiseksi Randall Dwerse Hagen -tammalla ja toiseksi Its Me G -ruunalla.

Nelivuotiaiden nuorten hevosten hallimestaruuden nappasivat Lotta-Kaarina Lehtonen ja Ninca He’las. 5-, 6- ja 7-vuotiaiden nuorten hevosten hallimestaruuksissa ratsastetaan perjantaina toinen kierros ennen mestaruuksien ratkeamista.

140–145 cm kilpailtava Pohjola Gold -hallisarjan osakilpailuvoittajalle on luvassa palkintorahaa 800 euroa ja finaalissa 1000 euroa. Sarjan kolmelle parhaalle on luvassa 2000, 1500 ja 1000 euron palkinnot.

Pohjola Silver -hallisarjan parhaat ratkotaan 130–135 senttimetrin estekorkeuksilla ja voittaja kuittaa tuhannen euron palkinnon. Gold- ja Silver -hallisarjoissa on tämän viikonlopun jälkeen vielä kolme muuta osakilpailua ennen Horse Show-finaalia Helsingissä helmi-maaliskuun vaihteessa.

Osakilpailut käydään marraskuun lopussa Ypäjällä, tammikuussa Ratsastuskeskus Ainossa ja helmikuun alussa jälleen Ypäjällä.

Uudet Pohjola Road to Helsinki-linjat johdattavat Tämän Ypäjä-viikonlopun kansallisen tason ratsukoista Pohjola Road to Helsinki -sarjojen luokkavoittajat pääsevät suoraan Horse Show-finaaliin.

HIHS Amateur Tour -luokkia ratsastetaan loppuviikon aikana korkeuksilla 80 sentistä 105 sentin estekorkeuteen. AT-luokat tarjoavat harrastekilpailijoille mahdollisuuden päästä osallistumaan Horse Show´n tunnelmaan sarjan finaaleissa.

Suomenhevosille avoimessa 100 senttimetrin Pohjola Finnhorse Road to Helsinki -luokassa voitto ratkotaan lauantaina 14 ratsukon kesken. Mukana kilpailussa on myös Suomenratsujen Kuninkaallisissa voitokkaat Linnea Haukilehto ja Vaahterikon Ryminä.