Ravivihje: Rahajamatch pitkästä aikaa voittopaikalla Vermon keskiviikkoillan toinen varma on hienosti alkukauden juossut kriteriumvoittaja V.G.Voitto.

Ikävistä lähtöpaikoista kärsinyt Rahajamatch voi jäädä liian vähälle huomiolle. Viime juoksut ovat lähtöpaikoista johtuen menneet vaikeiksi, eikä aivan kärkeen ole ollut asiaa.

Toukokuun lopussa Santtu Raitalan ajokki kiri viimeiset 700 metriä 11-vauhtia osin neljättä rataa pitkin ja tuli rehdisti maaliin saakka. Hevonen lähtee hyvin liikkeelle, eikä koko matkan johto ole lainkaan utopistinen ajatus.

Campari Jet on ollut kaikissa monte-lähdöissään vakuuttava. Janita Antti-Roikon suojatti ei ole Suomessa parempaansa kohdannut, eikä niin tapahdu välttämättä Vermossakaan.

M.T.Jerebko on myös huippuiskussa, ja elämänsä kuntoon noussut veteraani jahtaa neljättä peräkkäistä voittoaan. Mozartkugel hävisi viime monte-lähdössään vain kymmenyksen suosikille vaikka matkusti aivan joukon hännillä.

Kriteriumin sankari V.G.Voitto on aloittanut kauden hienoilla esityksillä. Kauden avauksessa Mikkelissä Seppo Suurosen valmennettava liukui ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja hallitsi siitä Varsakunkku-karsintaa varmoin ottein. Härmässä ori otti omansa johtavan rinnalta vakuuttavaan tyyliin. Vastus on sopiva ja kolmas peräkkäinen voitto on ulottuvilla.

Let`s Get It Up ja Condesa ovat kapean systeemin perushevoset. Molemmat ovat kunnossa ja kehittyvät suurin harppauksin kaiken aikaa.

Leveämmissä lapuissa kannattaa huomioida Porissa väkevän paluun pieneltä tauolta tehnyt Ypäjä Oriente, hyvältä paikalta maukkaan reissun saava Quick No Trouble ja tauluaan vaarallisempi Super Topaz.

Caijus on luokaltaan lähdön ehdotonta eliittiä. Teivossa ori palasi reilun kahden kuukauden paussilta hyvässä kunnossa. Se jäi johtavan taakse vaille kiriväylää ja polki viimeiset 700 metriä 20-vauhtia. Kujanpään Jyräys teki Kouvolassa ehkä elämänsä kovimman suorituksen. Vauhti oli koko ajan reipasta, ja väliprässejä tuli useampia. Ori kesti kaiken upeasti ja voitti helposti.

Kartier ja Veeran Poika kuuluvat myös kupongille.

Kapean kuitin merkit ovat Moonlight Magical ja Feeling Classy. Molemmat ovat viime kilpailuiden perusteella mainiossa kunnossa, ja juoksun natsatessa ne pystyvät voittamaan. Damiano voitti viimeksi nappiin menneen juoksun päätteeksi ja on edelleen sopivalla juoksulla pelihevosia. Caviar Creation on paljon viime kilpailuitaan parempi hevonen, eikä ylivauhtisella juoksulla ole ulkona taistosta. Raven lähtee asiallisesti liikkeelle ja saa mainiot asemat kärjen läheltä.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 3 Rahajamatch (4,5)

Lähtö 2: 8 Campari Jet, 9 M.T.Jerebko, 10 Mozartkugel (2,3)

Lähtö 3: 4 V.G.Voitto (1,2)

Lähtö 4: 4 Let`s Get It Up, 5 Condesa, 3 Ypäjä Oriente, 1 Quick No Trouble, 11 Super Topaz (10,2)

Lähtö 5: 3 Caijus, 6 Kujanpään Jyräys, 1 Kartier, 2 Veeran Poika (5,7)

Lähtö 6: 2 Moonlight Magical, 4 Feeling Classy, 9 Damiano, 10 Caviar Creation, 1 Raven (3,5)

360 riviä x 0,10e = 30,00e

Voit kopioida pelirivin Veikkauksen palveluun tästä