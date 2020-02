Iltalehti: Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen kihlautui Hondurasista kotoisin olevan naisystävänsä kanssa

Hakkarainen on kotoisin Viitasaarelta ja ammatiltaan sahuri. Hänet valittiin EU-parlamenttiin viime kevään vaaleissa.

Hakkarainen on vieraillut Hondurasissa useasti, ja Facebook-päivityksen perusteella on maassa tälläkin hetkellä. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Perussuomalaisia edustava europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen on kihlautunut Stephanie-nimisen naisen kanssa, uutisoi Iltalehti. Morsian on lehden mukaan kotoisin Hondurasista.

Facebookissa kihlauksesta kertoi Sakari Linden, joka toimii EU-parlamentissa kansallismielisen identiteetti ja demokratia -ryhmän neuvonantajana. Perussuomalaiset parlamentaarikot kuuluvat ryhmään.

