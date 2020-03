Tiesitkö, että Paulig on Euroopan texmexin markkinaykkönen? Suomalainen kahvitalo hakee kasvua ruuasta

Jaana Kankaanpää

Rolf Ladau harrastaa ruuanlaittoa. Vuoden alussa hän kokeili kuukauden ajan kasvisruokavaliota, johon esimerkiksi nyhtökaura toi helpotusta.

Tietysti Pauligin! julistettiin takavuosien kahvimainoksessa. Suomalaiset ovat oppineet juomaan Pauligin Juhla Mokkaa ja Presidenttiä maailmanennätystahtia, mutta Paulig tekee paljon muutakin kuin kahvia.

"Mehän ollaan aina oltu ruokatalo. Kun Gustav Paulig aloitti siirtomaatavarakaupan Helsingissä, siellä myytiin kahvin lisäksi jauhoja, mausteita, portviiniä ja konjakkia. Mausteet ja kahvi ovat pysyneet, ja välillä on oltu pakasteissa ja jätskeissäkin", toteaa konsernijohtaja Rolf Ladau.

Yritysostojen kautta Pauligille ovat tulleet ruotsalainen Santa Maria mausteineen ja texmex-tuotteineen, Risenta aamiais- ja pähkinäpakkauksineen ja belgialainen Poco Loco, joka valmistaa myös kaupan omia merkkejä. Uusin hankinta brändisalkkuun on suomalainen nyhtökaurafirma Gold&Green.

Konserni toimii kolmessatoista maassa, ja tuotteita myydään ympäri maailmaa.

Ladaulle kansainvälisyys on tuttua. Pauligille hän tuli Fazer Makeisilta mutta työskenteli sitä ennen Coca-Cola Companyssa ja muissa kansainvälisissä firmoissa. Parinkymmenen vuoden aikana Ladaun koti on sijainnut niin Saksassa, Tanskassa, Englannissa, Sveitsissä kuin Yhdysvalloissa.

Vaikka sukunimi Ladau on peräisin Saksasta, Rolf on syntyperäinen suomalainen ja asunut Tampereella, Lahdessa, Turussa ja nykyisin Siuntiossa.

Ladau on työssään vieraillut kahvin alkuperämaissa Afrikassa ja viimeksi Intiassa, missä hän tutustui kahvi- ja mausteviljelijöihin. Matka oli valaiseva.

"Siellä ymmärsi, miten konkreettinen vaikutus vastuullisuusohjelmilla on ihmisten arkeen. Jokaisen olisi hyvä nähdä, miten ne ohjelmat toimivat alkuperämaissa ja miten valtava vaikutus kulutusvalinnoilla voi olla."

Paulig on esimerkiksi Intiassa ollut perustamassa kouluja viljelijäyhteisöihin. "Oli upeaa nähdä lasten oppimisen palo. Yhtäkkiä lasten odotus elämästä muuttuu, kun on mahdollisuus koulutukseen."

Paulig ostaa noin yhden prosentin koko maailman kahvista ja on yksi maailman 20 suurimmasta kahvinostajasta. "Olemme yksi harvoista isoista paahtimoista, joka pystyy sanomaan, että kaikki kahvi tulee vastuullisesti varmennetuista lähteistä. Sen eteen on tehty töitä monta vuotta."

Asia on tärkeä erityisesti Suomessa, sillä me kulutamme maailmassa eniten kahvia, lähes kymmenen kiloa henkeä kohti vuodessa. Määrä on vain kasvanut, kun kahvivalikoimaa on tullut lisää. Tuttujen pannu- ja suodatinkahvien lisäksi on opittu litkimään lattea ja keittämään cappuccinoa.

Vastuullisuuteen liittyy sekin, että Paulig osti vuonna 2016 nyhtökaurayritys Gold&Greenin. Ladau näkee kasviproteiineissa kasvualan.

Paulig alkoi heti viedä nyhtökauraa maailmalle. Helmikuussa yritys sai tuotteet Yhdysvalloissa maailman johtavan elintarvikejakelijan Syscon valikoimiin, mikä on iso askel maailmanvalloitukseen.

"Amerikan-vienti on alkanut lupaavasti, vaikka korona nyt hidastaakin sitä. Kiinnostus kasviproteiineihin on suurta koko maailmassa. Ei ole kyse siitä, tulevatko ne osaksi arkea, vaan kuinka nopeasti se tapahtuu."

Ladau sai tuntumaa kasviproteiinien käyttöön, kun Paulig-konsernin johtoryhmä päätti tammikuun ajan noudattaa joko vegetaarista tai täysin vegaanista ruokavaliota.

"Halusimme ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä ja tutkia mahdollisia haasteita. Se oli hyödyllinen kokemus. Kasvisten ostaminen oli helppoa, mutta kun ostaa prosessoitua kasviproteiinia, on oltava aika tarkkana, että saa parhaan tuotteen. Valitettavan monissa on paljon lisä- ja säilöntäaineita."

Harjoitus sai Ladaun lisäämään kasvisten osuutta ruokavaliossa. Mies harrastaa viikonloppuisin ruuanlaittoa perheelleen. Perhe pitää erityisesti kalaruuista, mutta valmius valita vegevaihtoehtoja kasvoi kokeilun myötä.

Nyhtökauratuotteet valmistetaan Järvenpäässä. Niissä on suomalaista kaurajauhoa ja kauralesettä, 50-prosenttisesti suomalaista härkäpapua ja keskieurooppalaista hernejauhoa. Kotimaisuusaste on 65 prosenttia.

Vaikka Yhdysvalloissa kysyntä lähtisi hyvään kasvuun, Pauligilla riittää kapasiteettia valmistukseen, Ladau vakuuttaa.

Pauligin liiketoiminnasta on liikevaihdolla mitattuna Suomessa noin 30 prosenttia, Ruotsissa 16, Venäjällä 6, Baltiassa 6 ja muualla loput. Kahvin osuus liikevaihdosta on reilu kolmannes ja texmexin vajaa puolet.

Texmex eli tortillat ja tacot ja kaikki niihin liittyvä kasvaa noin kuuden prosentin vuosivauhtia.

"Me ollaan Euroopassa markkinaykkönen. Joka päivä myydään 700 000 Santa Marian texmex-annosta ja tortilloitakin 98 000 tonnia vuodessa. Tuoteryhmä kasvaa kuuden prosentin vuosivauhtia", Ladau luettelee.

Texmex-tuotteet valmistetaan Belgiassa, Ruotsissa ja Englannissa, mutta tortillankin täytteenä maistuu hyvin suomalainen nyhtökaura, Ladau huomauttaa.

Konsernijohtaja ei usko, että suomalaiset alkaisivat juoda vielä nykyistäkin enemmän kahvia, mutta kahviliiketoiminta voi kasvaa, kun markkinoille tuodaan uusia, kiinnostavia kahvijuomia.

Eikä meidän tarvitse yhtään hävetä omaa peruskahviammekaan. Ladaun mukaan muu maailma on vasta oppimassa vaaleapaahtoisen kahvin juontiin.

"Vaaleapaahtoisessa kahvipavun laatu tulee voimakkaammin esiin. Pavun pitää olla äärimmäisen hyvä, sillä vaalea antaa vähemmän anteeksi kuin tumma. Muiden maiden baristat alkavat nähdä vaaleapaahtoiset kahvit mielenkiintoisina."

Ladau kertoo itse juovansa noin neljä kupillista kahvia ja mieluiten aamupäivästä. Pauligin uusi Reykjavik-kahvi on hänen tämänhetkinen suosikkinsa. Kotona hän keittää sen pavuista jauhaen. "Kahvikokemukseni nousi ihan uuteen uskoon, kun aloin juoda papukahvia."

Työskentely suomalaisessa perheyrityksessä on Ladaun mielestä ollut kiitollista etenkin siitä syystä, että siinä missä monikansallinen pörssifirma katsoo vain nykyistä tai enintään seuraavaa kvartaalia, perheyrityksessä toimintaa ohjaavat arvot. Tavoitteena on luovuttaa yritys seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin se saatiin.

"Töitä tehdään pitkällä aikajänteellä ja tulevaisuuteen katsoen. Ja sitten on näitä tilanteita, kuten korona nyt, että täytyy keskittyä tähän hetkeen."

Ketteryys on ison yrityksen haaste, mutta Ladaun mielestä Paulig on aina pysynyt ajan hermolla. "Metsään olisi voitu mennä monta kertaa, mutta aina on pysytty kiinnostavana ja oltu edistyksellisiä.

Paulig on nykyisin kansainvälinen yritys, mutta sen pääkonttori on Suomessa. "Me olemme mukana tämän maan iloissa ja suruissa. Meillä on selkeät siteet tähän maahan ja haluamme ylläpitää niitä. Täällä on meidän koti."

Koronakriisi on Ladaun mielestä tehnyt selväksi suomalaisen ruuantuotannon tärkeyden. "Ruuan omavaraisuusasteen pitää olla korkea, se on yksi oppi tästä kriisistä ja painuu aivolohkoon syvänä ymmärryksenä."

Rolf Ladau, 52

Pauligin konsernijohtaja kesäkuusta 2018.

Toiminut aiemmin kansainvälisissä johtotehtävissä parikymmentä vuotta.

Asuu Siuntiossa.

Perheessä vaimo ja 13- ja 16-vuotiaat pojat.

Harrastaa ruuanlaittoa, liikuntaa ja valokuvausta luonnossa.

Paulig

Suomalainen perheyhtiö, perustettu vuonna 1876.

Toimii 13 maassa, pääkonttori Suomessa.

Liikevaihto 907 miljoonaa euroa, 2 130 työntekijää (vuosi 2018).

Liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes.

Painopisteet kahvi, texmex ja kasviproteiini.

Paulig kehittelee uusia kahvijuomia liiketoiminnan kasvattamiseksi. Kylmäuutettu kahvi on viimeisimpiä uutuuksia.