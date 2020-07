Unelmien puumaja syntyi kierrätysmateriaaleista – nyt majan katolla aterioivat oravat ja seinien suojissa nukkuu koko kaveriporukka

Haapavedellä asuva Risto Klasila on aiemminkin rakentanut majoja. Rakennusvaiheessa hän piti huolen, etteivät puut kärsi majasta.

Esko Keski-Vähälä

Haapavedellä asuvat Risto, Sari, Eemil ja Eeti Klasila ovat tyytyväisiä pihalleen kevään aikana rakennettuun majaan. Risto Klasila vinkkaa, että majaa pystyttäessä puuhun ei kannata hakata kovin paljon nauloja, etteivät rungot ala lahota.

Eräänä iltana Risto Klasila oli lukemassa pojilleen kirjaa. Tasainen lukemisen ääni kantautui toiseen huoneeseen Klasilan vaimon korviin aivan kuten niin monena iltana aiemminkin. Yllättäen tuttu lukurytmi vaihtui keskusteluksi, suunnitelmien punomiseksi.

"Aloimme yhtäkkiä suunnitella puumajaa. Idea saattoi tulla minulta, ja kaksi nuorimmaista poikaa innostuivat siitä", Klasila muistuttelee.

Iltatoimet keskeytyivät siinä samassa, ja seurue siirtyi ruokapöydän ääreen piirtelemään majasuunnitelmia.

Yhteistä rakennusprojektia kevät kaipasikin, sillä etäkouluun siirtyneet pojat eivät voineet edes nähdä kavereitaan. Innoitusta etsittiin nettiin ladatuista majakuvista, joita etenkin englanninkielisillä hakusanoilla löytyi paljon.

Muutamia reunaehtoja puumajalle asetettiin. Ensinnäkin aikuisten pitää mahtua kulkemaan majan ali. Myös sisätilojen pitää olla aikaihmisten mentävät. Turvallisuus oli tietysti myös ensisijaisen tärkeää, olisihan majassa kiipeilemässä alvariinsa joukko lapsia.

Perheen äiti Sari Klasila vaati, että maja ei pomppaa pihamaata katsoessa silmiin, vaan se maastoutuu kuusten väliin. Risto Klasila oli asiasta samaa mieltä.

"Tarkoitus oli, että majassa on tyyliä. Hökötyskin voi olla joskus hyvä ratkaisu, mutta nyt halusin omaan silmään hienolta näyttävän majan."

Työmaalta ei juuri rautakauppaan ravattu, sillä lähes kaikki rakennusmateriaalit haalittiin kasaan käytettyinä. Ikkunoita ja väliovi saatiin Haapavedellä puretusta yläkoulusta, kestävät ja kevyet alumiinirakenteet olivat puolestaan Sokoksen purkutyömaalta.

Omin luvin työmailta ei tietenkään saa hakea rakennustavaraa, mutta Klasila tuntee alan urakoitsijoita ympäri Suomea.

"Heille on usein helpotus, jos vaikka ikkunat vie pois. He eivät voi niitä särkeä ja polttaa, vaan kaikki pitää lajitella hyvin tarkasti. Kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä urakoitsijaan, jos näkee purkutyömaan."

Jotkut saattavat pyytää nimellisen hinnan purkutalon rakennusmateriaaleista, mutta usein tavaraa saa ihan ilmaiseksi, kunhan ei aiheuta työntekijöille ylimääräistä vaivaa.

"Sitten se vaatii vain itseltä jemman, johon tarvikkeita laittaa. Perhepiirissä ei olla aina niin innoissaan, kun pihalla on peltiä, ikkunoita ja alumiinikiskoja."

Klasila oli itse päävastuussa rakennustyömaalla, mutta 9 ja 12-vuotiaista pojistaan hän sai näppäriä apulaisia. Turvallisuussyistäkin oli järkevää, etteivät lapset saaneet sooloilla keskenään, sillä työmaa sijaitsi parin metrin korkeudella maanpinnasta.

"Nyt sinne voi mennä 20 aikuista, eikä maja nitku tai huoju. Eräänä yönä olin siellä yksikseni kun satoi ja tuuli kovasti. Yhtäkään palasta ei lähtenyt irti majasta."

Esko Keski-Vähälä

Idea puumajasta syntyi kesken rauhallisen lukuhetken. Puumajasta onkin tullut perheen uusi suosikkilukunurkkaus.

Puumaja alkaa olla viimeisiä maalikerroksia vaille valmis. Sen suurista ikkunoista aukeaa näkymä järvelle ja kattoikkunasta voi ihailla kesätaivaan pilviä. Tai vaihtoehtoisesti kaluttuja käpyjä, sillä majaa ympäröivissä kuusissa alkaa oravien herkkubuffet heti aamuviideltä.

"Vaimon kanssa olemme katselleen, kun oravat juoksevat puissa kilpaa ja pudottelevat käpyjä majan katolle."

Mukavuuden maksimoimiseksi majaan on vedetty sähköt roikan avulla. Pieneen piilosoppeen on siis saatu lukuvalot ja syksyn kylmetessä majakautta voi pidentää lämmittimen avulla.

Majassa on nukuttu jo useampikin yö, parhaimmillaan neljän koululaisen voimin. Testatusti maja on mainio paikka myös raukeille päiväunille ja rauhallisille lukuhetkille.

"Ehkä tästä pitäisi tehdä somevapaa alue. Idea lähti liikkeelle lukiessa, joten majassakin luetaan paljon."

Esko Keski-Vähälä

Puumajan terassilla nautitaan välillä kiireettömästä kahvihetkestä. "Joku kyseli minulta, olenko ajatellut laittaa majan Airbnb-sivustolle. En rakentanut tätä tienatakseni, mutta jos joku haluaa elämyksen, niin voin ihan ilmaiseksi tarjota yön puumajassa", Risto Klasila sanoo.

Aivan ensimmäistä kertaa Klasila ei suinkaan ole majanrakennushommissa. Klasila valmistui luokanopettajaksi yli 30 vuotta sitten ja työskentelee nykyään Haapavedellä kahden alakoulun rehtorina. Vaikka aikaa opettamiseen ei ole enää kuten ennen, auttaa teknisin töihin erikoistunut luokanopettaja mieluusti kollegojaan.

"Työni on joskus aika rasittavaa, joten sen vastapainoksi värkkäilen mielelläni käsilläni."

Klasilan johdolla koululaisetkin ovat päässeet rakennushommiin. Hyttikallion koulun 4B-luokan rakentama maja on seissyt tammikuusta asti koulun pihalla. Moduuleista koottua mökkiä on helppo siirrellä, ja sen seinissä on kymmenen sentin eristys, joten sisällä tarkenee talvellakin.

Sahateollisuudenkin puolella aikoinaan opiskellut Klasila jakaa mieluusti osaamistaan eteenpäin.

"Koulussa näkyy selvästi, että kotona ei harjoitella enää niin paljon käsillä tekemistä. Mutta minä suosittelen puuhailua ja värkkäilyä. Se rauhoittaa, vaikka olisi todella vilkkaita ja energisiäkin lapsia."

Oletko rakentanut puumajan? Maaseudun Tulevaisuus tekee puumajoista jatkojuttua. Lähetä kuva ja pieni kertomus puumajastasi osoitteeseen terhi.pape-mustonen@mt.fi.

Esko Keski-Vähälä

Isot ikkunat tekevät puumajasta valoisan. Kattoikkunan päälle ropisee tasaiseen tahtiin kävynpalasia oravien nauttiessa kuusten herkkutarjonnasta.