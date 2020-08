MT:n ja Koneviestin yhteisessä testissä seitsemän sähköpyörää: Sähköavustus voi palauttaa liikunnan ilon, mutta tekniikan on toimittava kaikissa olosuhteissa

Carolina Husu

MTtestaa sähköpyrätestissä testattiin seitsemän eri merkkistä sähköpyörää.

Maaseudun Tulevaisuuden ja Koneviestin sähköavusteisten pyörien testi osoitti, että sähköpyörä voi lisätä intoa pyöräilyyn. Nykyaikainen sähköavusteinen pyörä on todellinen vaihtoehto vähän pidemmälle työmatkalle.

MT:n testaamat seitsemän sähköpyörää kuuluu maahantuojien ja valmistajien mukaan juuri tällä hetkellä myyvimpään hintaryhmään, 2 000–3 400 euroa maksaviin. Sillä rahalla kuluttaja olettaa jo saavansa vähintään keskiluokkaisen ja laadukkaan menopelin.

Testiin pyydettiin pyörämerkkien Suomen ja Pohjoismaiden edustajilta ja valmistajilta pyöriä, jotka sopisivat sekä pitempään työmatkaan että retkeilyyn.

Koronan takia kaikista mukaan pyydetyistä merkeistä ei pyöriä saatu. Lisäksi haasteita toivat varkaudet. Kahden eri pyörämerkin testipyörät joutuivat kesän aikana vorojen kynsiin.

MT:n testaamat pyörät olivat Helkaman SE10 naisten runko, Tunturi ehybrid naisten runko, Merida ebig.nine 300 SE EQ, Haibike Sduro Trekking 4.0 HE 2020, KTM Machina Race 291, Cannondale Mavaro Neo Active City ja Trek Verve+ 2 Lowstep.

Pyysimme polkupyöristä mahdollisuuksien mukaan naisten runkoa, koska sähköpyörä kiinnostaa niin naisia kuin miehiä. Puolet testiryhmästämme oli naisia.

Sähköpyörän moottorissa saa Suomessa olla tehoa 250 wattia, mutta erot eri merkkien väleiltä löytyivät moottorista irti saadun tehon suhteen. Haibiken käyttämän Yamahan moottori on vertailun vääntävin, 70 newtonmetriä.

Esimerkiksi Bosh active plus antaa saman tehon 250 wattia, mutta vääntöä 50 Nm. Jostain syystä Trek ja Cannondale tuntuvat silti vauhdikkaammilta kuin niiden moottorit antaisivat ymmärtää.

Helkaman ja Tunturin käyttämässä Shimano Steps 6100 -moottoreissa ja Meridan 7000 -moottoreissa on vääntöä 60 newtonmetriä.

Yamahan moottori oli testin tehokkain mutta samalla myös äänekkäin. Bosh ja Shimano todettiin hiljaisiksi. Boshin moottorit Cannondalessa ja Trekissä olivat hiljaisimmat.

Kaikissa muissa testin pyörissä oli Shimanon Deore-vaihdesarja, mutta Trekissä Shimanon Acera, joka on Deorea edullisempi ratkaisu. Kun voimansiirto välitetään näissä kaikissa pyörissä pyörän keskeltä ja vaihteisto joutuu kovalle rasitukselle, mahdollisimman laadukas ratkaisu kestää todennäköisesti pitempään.

Punnitsimme kaikki testiin tuodut pyörät akkuineen. Kevyin testattavista oli Helkama, joka painoi "vain" 22 kiloa. Haibike oli testin jytkyin 26,9 kilon painollaan.

"Painolla on merkitystä, kun väistämättä joskus se akku loppuu ja pitää ajaa kotiin ilman sähköavustusta", muistuttaa Koneviestin toimittaja Mikael Torvinen.

Osassa pyöristä oli myös hyödyllinen lisävaruste: kävelyavustin.

Jos painavaa sähköavusteista pyörää joutuu siirtelemään kävelyttäen esimerkiksi portaissa tai jyrkkää ramppia pitkin vaikkapa varastoon, kävelyavustin tuo huomattavaa mukavuutta hommaan.

Ulkonäölläkin on merkitystä, kun kuluttaja miettii arvokkaan sähköpyörän hankintaa. Testin pyörät voi jakaa ulkonäöllisesti kolmeen eri ryhmään. Joukkoon mahtui yksi räyhäkäs maasturi ja sen seuraan sopiva katumaasturi, useampia perinteisestä hybridistä ammentavia ja kaksi tyylikästä kaupunkipyörää.

Väritykseltään osa pyöristä oli testiryhmän mielestä mitäänsanomattomia. Toisaalta joku saattaa arvostaa huomaamattomuutta ja pitää sitä tyylikkäänä. Esimerkiksi hopeanharmaa väri on armollinen kuraroiskeiden piilottamiseen.

Joukon ehdoton katseenvangitsija oli Cannondalen punainen menopeli, joka sai nopeasti lempinimen "Hot mama".

Myös valkoinen Helkama erottui edukseen. Autoissakin valkoinen on tällä hetkellä suosituin uusien autojen väri, joten todennäköisesti myös valkoisella sähköpyörällä on vahva kannattajakuntansa. Metallihohtopunainen Merida sai hyväksyviä arvioita.

Testeissä toki aina sattuu ja tapahtuu. Moottoririkkoja tai puhjenneita renkaita emme saaneet aikaiseksi mutta pienempiä haasteita toki oli.

Ensimmäisenä Cannondalen takajarrun öljyt alkoivat vuotaa. Korjauksesta huolimatta vika säilyi. Onneksi viallinen jarru menee takuuvaihtoon. Vika olisi voinut tulla lähes mihin tahansa pyöristä, sillä useimmissa oli täsmälleen sama Shimanon Deore -vaihteisto.

Enemmän päänvaivaa meille aiheutti Helkaman, Tunturin ja Meridan käyttämä Shimano Steps -järjestelmä, joka antoi virheilmoituksia ja suorastaan jumiutti pyöriä. Ohjekirjoja kaiveltiin esiin ja tilanteista selvittiin toistuvilla buuttauksilla. Mutta Shimano Steps ei nyt ihan pelkällä pään silityksellä selvinnyt.

"Ihan karmeaa ajaa ilman sähköavustusta, jos tekniikka pettää", puuskahti Helkaman kanssa testin aikana ongelmista kärsinyt Suomelan toimitusjohtaja Robert Kullström.

Kaiken kaikkiaan pyörät selvisivät kaikki testistä. Tässä hintaluokassa odotetaan jo pyörän toimivan kaikissa olosuhteissa ja odotukset ovat armottomat.

"Tässä hintaluokassa voi odottaa pyörän jo toimivan. Sähköavusteisiin pyöriin on houkutus lisätä varmasti kaikenlaista tekniikkaa, mutta sen pitää sitten toimia kaikissa olosuhteissa."

Kun sähköpyörätestin testaajat pääsivät käsiksi pyöriin, keskustelu oli vilkasta. "Tämähän on villi peli!" totesi Robert Kullström heti ensi tuntumalta Haibiken Sdurosta.

Testaajia pääsi paikalle varsinaisena testipäivänä seitsemän, mutta lisäksi kaikki pyörät kävi ajamassa myös kaksi muuta testaajaa.

Testiryhmä koostui sekä aktiivipyöräilijöistä että sähköpyörää työmatkalle ja retkeilyyn harkitsevista. Testiryhmäläiset olivat iältään parikymppisestä 70-vuotiaaseen. Joukossa oli myös yksi entinen kilpapyöräilijä.

Joka pyörällä ajettiin erilaisissa maastoissa: asfaltilla hiekkateillä, poluilla ja kesantopellolla.

Osa kuljettajista ei ollut aiemmin kokeillut sähköpyöriä. Yksi pyöriä testannut totesi lähtöön vastustavansa koko ajatusta sähköpyöristä, mutta suunnitteli testin jälkeen oman pyörän hankkimista.

"Tällainen sopisi hyvin työmatka-ajoon. Voisin kuvitella tällaisen hankkimista", pohti Maaseudun Tulevaisuuden toimitussihteeri Pirjo Loiskekoski, joka harrastaa aktiivisesti maantiepyöräilyä.

Koneviestin toimittaja Julius Pietarinen tiivisti monen ajatukset sähköpyörän parhaasta puolesta:

"Sähköpyörällä pysähtyminen ei pysäytä sun flow'ta. Minkä tahansa näistä valitsee, saa rahalleen vastinetta."

"Sähköpyörä voi palauttaa monelle liikunnan ilon. Tällainen tarjoaa tasoitusta eri kuntoisten ihmisten liikkumiseen yhdessä. Tekee hyvää myös parisuhteelle lähteä kahdestaan liikkeelle ja jutella samalla, Sähköpyörä on hyvä treffipyörä", pohti psykoterapeutti Eija Hyvärinen.

Helkama SE10

Hinta: 2799 euroa

Paino akun kanssa: 22 kiloa

Tekniikka: Moottori Shimano Steps E6100 250W 60Nm. Akku Shimano Li-Ion 504Wh 36V 14Ah. Toimintasäde täydellä avustuksella noin 40 kilometriä. Latausaika noin 4 tuntia. Uuden akun hinta noin 600 euroa. Runko alumiinia.

Yleistä: Jos olet tottunut ajelemaan hybridipyörällä, tähän on helppo siirtyä. Näyttävä pyörä kaupunkiin ja maantielle. Rullaa helposti alamäkeen yli viittäkymppiä. Säästeliäs akun käyttö, tällä pääsisi yhdellä latauksella pisimmälle.

Plussat: Hiljainen shimanon moottori. Laadukkaat osat. Tämä on pyöräilijän pyörä, sillä sähkömoottorin tuki toimii taustalla melko eleettömästi.

Miinukset: Shimano Steps antoi virheilmoituksia. Hiukan laiska tuki kovimpiin mäkiin.

Mitä jäi käteen: Monikäyttöinen järkivalinta. Perusvarusteisiin kuulu jo kaikki mitä voi toivoa: heijastimet, soittokello, integroidut etu- ja takavalot, lokasuojat, tarakka, seisontatuki, integroitu lukko. Jos haluaa suosia suomalaista, tämä pyörä on sitä. Kaikki Helkama-sähköpyörät valmistetaan Helkaman omalla tehtaalla Hangossa.

Kommentit:

"Tuntumaltaan testin kovin pyörä, kun ei ole etujousitusta. Toimi hyvin, mutta avustus ei ole kovin vahva. Hyvä peruspyörä. Työmatka-ajoon. Valkoinen on autoissakin varma valinta."

"Ihan toimiva pyörä. Vääntöä olisi jossain kohtaa kaivannut lisää. Joutuu polkemaan."

"Tasasella työmatkapyöräilyyn."

"Tuttu ja turvallinen. Jos on tottunut hybridiin, tällainen on turvallinen valinta."

"Työmatkapyörä. Ei taakan kantamiseen. Asfaltilla retkeilyyn. Ottaen huomioon millaisessa kunnossa suomalaiset tiet ovat, vaimennusta tarvitaan."

Stina Haaso

Helkaman SE 10

Tunturi Ehybrid naisten runko

Hinta: 2299 euroa

Paino akun kanssa: 24,3 kiloa

Tekniikka: Moottori Shimano Steps E6100, 60Nm Akku Shimano BT-E6010 Lithium-ion 36 V; 11,6 Ah / 418 Wh Keskimääräinen toimintaetäisyys avustustasosta ja maastosta riippuen noin 75 kilometriä. Latausaika 5,5 tuntia 80 prosenttiin, 6,5 tuntia tyhjästä täyteen. Uuden akun hinta noin 500 euroa. Rungon materiaali alumiini.

Yleistä: Perinteiseen hybridipyörään tottuneelle oivallinen valinta sekä työmatkalle että retkeilyyn. Moottori antaa hyvän tuen mäkiin.

Plussat: Moni kehui miellyttävää ajoasentoa. Laadukas satula. Hyvät varusteet kuuluvat hintaan.

Miinukset: Ulkonäkö vähän tylsä muiden rinnalla. "Tämä ei saa värähtämään."

Mitä jäi käteen: Turvallisen tasalaatuinen pyörä tekniikaltaan. Järkivalinta hinta-laatusuhteeltaan. Tämä pyörä sisältää kaikki tarpeelliset varusteet jo valmiiksi: Etu- ja takavalaisin, jotka ottavat virtansa akusta, soittokello, seisontatuki, lokasuojat, jalkatuki, tarakka, heijastimet pinnoissa, integroitu lukko. Testaajat eivät olisi arvanneet testin edullisimmaksi pyöräksi. "Tämä antaa rahalle hyvän vastineen."

Muuta: Tunturi täyttää vuonna 2022 täydet 100 vuotta. Suunnittelu, design grafiikka tehdään Suomessa. Kokoonpano Euroopassa.

Kommentit:

"Etujousituksen ansiosta miellyttävä. Tanko tuo pystymmän ajoasennon kuin tavallinen hybridi. Voisin ottaa päivittäiseen käyttöön."

"Vaatii ensin omaa polkemista, että sähkö tulee mukaan. Viivettä."

"Työmatkapyörä. Ajoasento sellainen, että pystyy tarkkailemaan liikennettä."

"Tässä on istuin, eikä satula. Matala-avusteinen, olisi kaivannut potkua lisää."

"Mua hämmentää väritys. Se on vanhanaikainen."

"Ei värähdä. Naisellinen tanko, Ei liian ärtsyn oloinen hybridi."

Stina Haaso

Tunturi Ehybrid naisten runko

Merida Ebig.nine 300 SE EQ

Hinta: 2990 euroa

Paino akun kanssa: 23,5 kiloa

Tekniikka: Moottori Shimano Steps E7000 250W 60Nm. Akku Shimano E8010 504Wh. Valmistaja lupaa täydellä avustuksella maastosta ja muista olosuhteista riippuen noin 40 kilometriä. Latausaika tyhjästä täyteen noin 6,5 tuntia. Uuden akun hinta noin 600 euroa. Rungon materiaali alumiini.

Yleistä: Monitoimipyörä joka lähtöön. Ilmavan oloinen runko muihin verrattuna. Isot renkaat helpottavat monttujen ja esteiden ylitystä. Sopii hyvin retkelle ja pitempäänkin työmatka-ajoon.

Plussat: Buusti todella tuntuu. Tässä pyörässä on potkua. Kaunis miesten pyörä. Maalipinta ja viimeistely saivat kehuja.

Miinukset: Satula jakoi mielipiteitä. "Insinöörimäisyydessään vähän tylsä."

Mitä jäi käteen: Hinta ja laatu kohtasivat. Tätä pidettiin yksimielisesti järkivalintana, jos pitää valita vain yksi kaikkeen soveltuva pyörä.

Kommentit:

"Pystyy ajamaan ilman sähköäkin. Hybridi, siihen mahtuu riittävä ja yllättävän paksu kumi. Kunnollinen keula, jota voi säätää mieluisaksi."

"Kyllä se pellollakin meni."

"Voisi lähteä kevyeen maastoajoon. Hiekkatiellä menee mukavasti leveän rengastuksen ansiosta. Voisin kuvitella ostavani, jos näistä pitäisi omalla rahalla ostaa."

"Jos akku loppuu, pääset kotiin. Tätä on kiva polkea ilman avustustakin."

"Ei herätä suuria tunteita. Neutraali. Voi ajaa joka paikassa. Järkevä pyörä. Siihen ei hameen kanssa lähdetä. Naiselle tämä ei ole kiva."

"Jos haluaa yhdellä pyörällä selvitä, tämä sopii vähän kaikkeen."

Stina Haaso

Merida Ebig.nine 300 SE EQ

Haibike Sduro Trekking 4.0 2020

Hinta: 2929 euroa

Paino akun kanssa: 26,9 kiloa

Tekniikka: Moottori Yamaha PW-ST 250W, 70Nm. Akku 500 (Wh). Toimintaetäisyys keskimääräisellä avustustasolla noin 50 kilometriä Latausaika tyhjästä täyteen noin 5 tuntia. Uuden akun hinta 592,30 euroa. Rungon materiaali hydroformattu alumiini.

Yleistä: Tämä pyörä varsinainen katumaasturi. Viehätti myös naisia. Sopii hyvin sekä työmatkalle, että retkeilyyn.

Plussat: "Tämähän on villi peli!" kommentoi yksi testaajista palattuaan ensikokeilulta. Innostaa pyöräilemään pitempiä matkoja ja kokeilemaan myös haasteellisempia maastoja. Testin kehutuin satula.

Miinukset: Rouhea ulkonäkö. Yamahan moottori testin äänekkäin, mutta antoi menoon kunnon potkua.

Mitä jäi käteen: Jakoi vahvasti mielipiteet. Puolet testaajista oli lääpällään, aktiivipyöräilijöiden mielestä liian mopomainen. Osa porukasta katosi tämän kanssa pellolle. Peruspyörässä on kaikki tarvittavat varusteet retkelle ja työmatkalle: lokasuojat, tarakka, seisontatuki ja hyvät valot. Haibike valmistetaan Saksassa.

Kommentit:

"Tällä pääsee moneen paikkaan. Vaikka järeän tuntuinen vehje, on ajettavissa ilman sähköä. Yllätti siinä mielessä."

"Mä lähtisin tällä pisimmälle reissulle. On niin mukavaa ja miellyttävää menoa."

"Siinä oli sitä potkua. Villi hevonen. Hyvä ajotuntuma. Mukava satula. Leveät renkaat tekivät tukevan vaikutelman."

"Mä en tykännyt ollenkaan. Liian paljon sähköä."

"Levoton pyörä. Pitää koko ajan pientä sirinää. Mä en tykkää. Koko ajan nykimässä liikkeelle. Heti, kun pistät jalat polkimelle, se haluaa lähteä."

"Helppo ja mukava ajaa. Jopa niin, että toivoi rajoitinta pois. Ajoimme Espoon rantaraittia, jossa suurin osa matkasta oli hiekkatietä. Pyörä oli siellä kuin kotonaan. Sillä teki mieli ajaa vauhdikkaasti ja kovassakin menossa se tuntui tukevalta. Tekniikka toimi hyvin. Ensin piti vain tottua automatiikkaan, joka saattoi yllättävässä kohdassa antaa lisää vauhtia."

Stina Haaso

Haibike Sduro Trekking 4.0 2020

KTM Machina Race 291

Hinta: 3199 euroa

Paino akun kanssa: 23,5 kiloa

Tekniikka: Moottori Bosch Performance CX Gen.4 – 75Nm. Akku Powertube horizontal 13.4Ah – 500Wh. Toimintasäde täydellä avustuksella noin 30 kilometriä. Latausaika tyhjästä täyteen noin 7.5 tuntia. Uuden akun hinta noin 700 euroa. Runko alumiinia.

Yleistä: Testin ehdoton maasturi, jolla mentiin niin asfaltilla, hiekkateillä kuin poluilla ja kesantopellolla. Vaikka renkaat leveät, rengaskuvioinnin ansiosta rullasi alamäkeen yli viidenkympin vauhtia. Urheilullinen joka kelin kaveri.

Plussat: Ladukas tekniikka ja yksityiskohdiltaan viimeistelty. "Tässä saa rahalle vastinetta."

Miinukset: "Ei nyt ihan eka valinta pikkutakki päällä töihin ajeluun."

Mitä jäi käteen: Tämä pyörä jakoi mielipiteet. Työmatkakäyttöön pyörään pitäisi asentaa vähintään lokasuojat ja seisontatuki. Osa testaajista kuitenkin oli sitä mieltä, että miksei. KTM pyörät valmistetaan Itävallassa.

Kommentit:

"Hieman raskas maasturiksi. Voit törttöillä omilla reiteilläsi. Loistava ajaa ilmankin sähköjä. Sähköavustus tuo tähän loistavan lisän. Mäessä olet kingi. Varoitus: hitaassa vauhdissa pitää muistaa laittaa avustus pienemmälle, muuten se voi yllättää. Toi on urheiluauto: Kun ajat kahville ja parkkiin, tohon pidetään näköyhteys."

"Tekee mieli kokeilla. Urheilullinen ja iloinen."

"Räyhein kaikista. Juuri sen oloinen ajaa, miltä näyttääkin. Ei työmatkalle senkään takia, että ei ole lokareita. Pikkutakki olisi likainen takaa hetkessä. Ne, jotka tietää kotarin, on menomiehen peli. Nuoren sällin peli."

"Sopii parhaiten metsään ja pellolle, en lähtisi töihin tällä."

"Tällä pyörällä voit itseäsi haastaa. Nää muut ovat tähän verrattuna volvoja. Tämä on se urheiluauto."

"Pääsi alamäkeen 52,5 kilometriä tunnissa. Rullasi yllättävänkin vauhdikkaasti, vaikka renkaat on tarkoitettu maastoon. Jos tämän hankkisi ainoaksi pyöräksi, pitäisi hankkia lokasuojat ja seisontatuki. Ja sitten pyörä ei enää olisikaan sama."

Stina Haaso

KTM Machina Race

Trek Verve+ 2 lowstep

Hinta: 2499 – 2899 € akun koosta riippuen, testipyörä 400Wh akulla 2699 euroa

Paino akun kanssa: 26,2 kiloa

Tekniikka: Moottori Bosch Performance Line Cruise. Akku 400 Wh. Kevyimmällä eco-avustuksella jopa 100 kilometriä, mutta pyöräliike lupaa keskimääräisellä käytöllä 45 kilometrin toimintasäteen. Akun latausaika tyhjästä täyteen noin 4h, pikalaturilla 2,5 tuntia. Uuden akun hinta 645 euroa. Rungon materiaali on alumiini.

Yleistä: Tällä pyörällä todella tuntee saavansa moottorista lisävauhtia ajoon. Mukavan pysty ajoasento ja soveltuukin hyvin sekä kaupunkiin, työmatka-ajoon että retkeilyyn.

Plussat: Yksi testin vauhdikkaimmista pyöristä. "Satula nautinnollinen kuin laadukas sohva."

Miinukset: Joustokeula melko löysä ja sitä ei saa säädettyä. Testin ainoa pyörä, jossa perustason Shimanon vaihteisto.

Mitä jäi käteen: Jäi hiukan muiden varjoon tekniikaltaan, mutta hieno ja tyylikäs pyörä. Järkivalinta hinta-laatu-suhteeltaan. Peruspyörän varusteet kattavat: Joustohaarukka ja jousitettu satulatolppa, pistosuojatut renkaat, ergonomiset kädensijat, tukijalka, etu- ja takavalo sekä tavarateline, runkolukko ja lokasuojat. Pyörä kasataan Saksassa, lopullinen kokoonpano ja luovutushuolto aina Suomessa myyjäliikkeessä.

Kommentit:

"Voi lähteä lapasesta. Jos kepität liikaa ja roikkuu ostoksia takana, tämä keulii. Jos sähkö loppuu, kuski on pulassa, raskas polkea ilman moottoria. Keulan jousto on tosiaan sen verran löysä, että joustaa jo liikaa. Kun akku on takana, osa painosta siirtyy taakse. Se tekee keulasta kevyen."

"Vauhtimummolle. Tai insinöörin vaimolle. Työmatka-ajoon ehdottomasti. Rauhalliseen, mutta etenevään. Isoin sohva. Oikein mukava."

"Ylämäkiä ei ole tällä ajaessa."

"Akku takana tuo vähän hätäisen fiiliksen. Mukava työmatkapyörä. Ei tule alaselkä kipeäksi."

"Helppo seurata liikennettä. Voi kruisailla töihin, katsella maisemia. Retkellekin pääsee. Valmiit paikat sivulaukuille ja juomapullolle. Voisi laittaa korin eteen."

"Tämä olisi sellainen pyörä, joka innostaa peruskuntoista liikkumaan. Jaksaa pitemmän lenkin aerobisella sykealueella. Satula jopa liiankin joustava. Kannattaa ostaa isoin mahdollinen akku. Akun loputtua kesken pitkällä lenkillä kotimatka oli kärsimystä, sillä moottorin läpi polkeminen on todella raskasta."

Stina Haaso

Trek Verve+ 2 lowstep

Cannondale Mavaro Neo Active City

Hinta: 3399 euroa

Paino akun kanssa: 22,7 kiloa

Tekniikka: Moottori: Bosch Active Line Plus. Akku 500 Wh. Toimintasäde jopa 120 kilometriä. Latausaika tyhjästä täyteen 4,5 tuntia. Uuden akun hinta 699 euroa. Runko alumiinia.

Yleistä: Testin kaunotar. Sopii mainiosti sekä työmatkalle että retkeilyyn. Joustokeulan ansiosta hyvä, muttei liian kova ajotuntuma. Testin kolmen parhaiten mäissä rullaavan joukossa, yli viittäkymppiä helposti. Koottu Hollannissa.

Plussat: Viimeistelty pyörä, joka hurmasi myös ajo-ominaisuuksiltaan. Tekniikaltaan premiumia.

Miinukset: sellaista vaikea keksiä. Urheilulliseen pyöräilyyn tottuneelle vaikea mieltää reippaaksi retkipyöräksi.

Mitä jäi käteen: Naisten lisäksi myös puolet mieskuskeista olisi valmis harkitsemaan tätä. Sopisi perheen kakkosauton tilalle. Peruspyörä varusteiltaan laaja: Lukko, etu- ja takavalo, tavarateline, lokasuojat ja seisontatuki. Edessä headshok jousitus 50mm.

Kommentteja:

"Ajaisin. Mielelläni. Menisin Hangossa ranteteitä ja fiilistelisin."

"Keula yllätti. Toimi paremmin kuin kuvittelin. Tämä ei ole mitätön pyörä. Omalle mummolleni valitsisin tuon. Tarakka on oikeasti osa runkoa. Todella tukevaa tekoa. En itse omistaisi, mutta puku päällä voisin lainata ja lähteä juhliin tällä."

"Ei yhtä ärhäkkä kuin Trekki, mutta kulkeva peli. Sekä työmatka-ajoon, että hyvä kauppakassi. Jos olisi etukori, siinä kulkisi ostokset ja vaikka piknik-eväät. Tähän saa helposti sivulaukut."

"Maalipinta on niin hieno, että voisin viikonloppuisin pestä, vahata ja kiillottaa sen. Tekee mieli koskea."

"Räyheen värinen, erottuu porukasta."

"Ajaisi vaikka ilman avustusta. Tällä ajaa vauhdikkaan työmatkan. Yllätti aktiivipyöräilijän positiivisesti."

"Tyylikkäin pyörä tästä porukasta. Jos lenkille pitäisi lähteä jollain näistä, valitsisin tämän."

"Hot mama. Seksikäs pyörä, joka kääntää päät ja antaa pitkäksi aikaa iloa."

Stina Haaso

Cannondale Mavaro Neo Active City 2020