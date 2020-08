Samaa vuosikertaa kuin perheyhtiö – Juha Vidgrén innostuu paikallistoiminnasta monella rintamalla

Taantumassa on Juha Vidgrénin mukaan hyvätkin puolensa: "Kovan kasvun aikana toiminnan ydin tahtoo hämärtyä".

Kotitilalla on vietetty perinnepäivää naapureiden ja ystävien kanssa. "Lyödään heinää seipäälle ja pidetään latotanssit päälle. Valssi pitää täällä ainakin oppia, myös lasten", Juha Vidgrén kertoo.

Juha Vidgrénistä piirtyvät pintaan yrittäjyys ja opettajan tausta. Ensimmäiseen hän on veljiensä kanssa kasvanut lapsuudesta ja jälkimmäiseksi hän opiskeli, mutta aika pian perheyhtiö vei pidemmän korren.

Luovutettuaan Ponssen hallituksen puheenjohtajuuden Jarmo-veljelleen kesäkuussa Juha Vidgrén voi panostaa vähän enemmän nuoriin ja yhdistystoimintaan.

1980-luvun nuoruuden Vieremällä "tuntui, ettei täällä tapahdu mitään".

Kovin kapeaa harrastustoiminta silloin olikin, mutta urheilusta löytyi kuitenkin elämänpituinen harrastus. Samoin isän Einari Vidgrénin rakkaus ravihevosiin tarttui.

"Vanhemmiten olen ollut kiitollinen siitä, että sai elää niitä tylsiä ja pitkästyttäviä päiviä. Niiden kautta oppi löytämään ne työkalut, joilla on pystynyt jaksamaan tylsyyttä ilman tuskastumista."

Meistä jokaiselle ajoittainen tylsyys on tuttu. Se ei kuitenkaan välttämättä löydä nyky-yhteiskunnassa nuorten keskuudessa yhtä turvallisia purkautumisen muotoja vaan näkyy syrjäytymisenä ja huumeiden käytön nousuna.

"Tarvitsemme tästä avointa keskustelua ja kaikkia käsiä tulevaisuuden rakentamista varten. Kun on erilaisia yhdistyksiä, seuroja sekä kerhoja, joissa nuoret voivat olla mukana, tekemisen kautta kehittyvät elämän eväät ja myös sosiaaliset taidot", Juha Vidgrén tuumii.

Yhteiskunnan näkökulmasta ne taidot ovat tärkeitä myös, kun ajatellaan yritysten ja muiden työnantajien toimintaa pitemmässä juoksussa.

Juha Vidgréniä voisi kauempaa katsoen kutsua paikallistoiminnan mesenaatiksi eli rahoittajaksi, mutta mies itse mieltää itsensä enemmänkin kyläläiseksi muiden joukossa.

"Tämän kesän onnistuminen oli kotieläinpiha, jossa kävi yli 4 000 vierailijaa. Toiminnan mahdollisti yhteistyö kunnan, seurakunnan ja 4H:n kanssa", Vieremän Kylänraitti ry:n puheenjohtaja kertoo.

Korona-aikaan 4H toimitti ajankohtaislehtiä ja porukalla Juhan ja veli Jukan kanssa paikallisia uutisia. Jatkoksi kaavaillaan koululle opintojaksoa paikallisuutisten teosta.

Iso ponnistus on myös ollut uuden kylä- ja yhdistystalon rakentaminen. Rientola oli Ylä-Savon maineikas huvikeskus, jossa vierailivat maan ykköstähdet 1960–70-luvuilla. Rakennus ränsistyi purkukuntoon, mutta uuden kylätalon tanssipuolen avajaisia on aikomus pitää kolmen viikon päästä.

"Tarkoitus on tuoda eloa kylän arkeen ja mahdollistaa eri yhdistysten toiminta tehokkaammin. Tämä on ollut myös todella hieno rakennusprojekti, jossa suomalainen puu on pääosassa", Juha Vidgrén myhäilee.

Uusrakentaminen ei sinänsä ole outoa. Vuosikymmenen alussa hän rakennutti uudelleen ukkinsa Jooseppi Vidgrénin rintamamiestalon. Se esittelee Ponssen tehtailla vieraileville Einari Vidgrénin yrittäjän tien lähtökohtia.

Nuoria on löytynyt ilahduttavasti myös Ylä-Savon Hippoksen nuorisoravitoimintaan, joka alkoi viime vuonna.

Mukana on kolmisenkymmentä nuorta ja alueen hevosharrastuksessa on lisäksi paljon aktiivisia naisia, mikä on toinen hyvä asia, katsoo Vidgrén.

Kevään korvalla hänestä tuli Vieremän ravirataa pyörittävän, kolmen naapurikunnan hevosyhdistysten yhteenliittymän puheenjohtaja. Hän kantaa huolta raviurheilun tulevaisuudesta, kun lajin on pakko uudistua Veikkauksen tuotonjaon laskiessa.

"Koko maata ajatellen raviurheilun suurimpia haasteita on myös se, että kaupungistumisen edetessä yhteys hevosiin heikkenee."

Selkeäsanaiselta vaikuttajalta on pakko kysyä, onko jo tullut tiedusteluja Suomen HiIppoksen tai muihin kattojärjestöjen luottamustehtäviin.

"Ei ole tullut, ja hirmu vähän olen valtakunnan tason edustustehtäviin lähdössä. Pistetään tämä paketti kotikulmilla ennemmin siihen malliin, että joskus voi sitten harkita, jos tulokset puhuvat puolestaan."

Juha Vidgrén syntyi samana vuonna kuin isä-Einari perusti metsäkoneyrityksen.

50-vuotisjuhlia piti viettää yrityksessä kansainvälisen kiertueen muodossa. Korona perui sen kokonaan.

Lauantaille osuvaa syntymäpäiväänsäkin mies viettää vain pienen porukan kesken. "Tammikuussa pidetään rapsakkaat tanssit Rientolassa", hän toivoo.

Puheiden, viirien ja lahjojen sijaan muistamiset voi osoittaa Vieremän Kylänraitille: FI 69 4600 0010 0292 76

Juha Vidgrén viihtyy ukin ja mummon rintamamiestalon pihapiirissä. Se on myös hänen synnyinpaikkansa. "Rintamamiestalo on aikamatka lapsuuden viikonloppuihin. Syötiin sitä ruokaa, mitä pöytään kannettiin ja oltiin ruuasta kiitollisia. Käytöstavat olivat kunniassa ja turvallinen ilmapiiri kasvaa. Opittiin kunnioittamaan eläimiä ja ymmärtämään myös luopua niistä arvokkaasti, kun eläinten kunto heikkeni."

50-vuotias

Juha Vidgrén on työskennellyt perheyhtiö Ponssessa vuodesta 1998 ja vuosina 2010–2020 hallituksen puheenjohtaja, nyt hallituksen jäsen tehtävänä yhteiskuntasuhteet ja henkilöstö.

Veljet Janne , Jarmo ja Jukka Vidgrén ovat kaikki Ponssen hallituksessa.

, ja ovat kaikki Ponssen hallituksessa. Asuu opettajapuolisonsa Laura Jounelan kanssa ukkinsa rakentaman rintamamiestalon naapurissa lähellä Kainuun rajaa.

kanssa ukkinsa rakentaman rintamamiestalon naapurissa lähellä Kainuun rajaa. Einari Vidgrén Oy omistaa 12 hevosta kotimaassa ja yhdeksän Ruotsissa.

Juha Vidgrénillä on myös kimpassa kolme suomenhevosta.

Einari Vidgrénin Säätiön puheenjohtaja johtaa myös Vieremän Kylänraitin ja Ylä-Savon Hippoksen sekä Vieremän oriyhdistyksen toimintaa ja on Suomen Filmiteollisuus Oy:n hallituksen jäsen.

Perheyhtiö Ponssen hallituksessa kierrätettiin rooleja alkukesällä.

"Koin vahvasti sen, että tarvitsemme uutta virtaa puheenjohtajan tehtävään ja kun vierestä löytyi hyvä seuraaja, niin asia saatiin sillä järjestymään", Juha Vidgrén kuvaa vetovastuun siirtoa viisi vuotta nuoremmalle Jarmo Vidgrénille.

Työnjako pysyy hänen mukaan monelta osin entisellään.

"Olen ollut jo parin vuosikymmenen ajan vierasryhmien isäntänä täällä tehtaalla ja mukana asiakas- ja henkilöstötapahtumissa eri puolilla maailmaa. Nyt fokusta tulee myös enemmän kotimaan henkilöstöpuoleen."

Tilanne on haastava, vaikka tiistaina julkaistu osavuosikatsaus antaa myös vähän valoa.

"Kyllä tässä on pitkälti viime laman opit nyt käytössä. Nopeaa reagointia, kassavirran hallitsemista ja viestinnän selkeyttä pidetään yllä", Vidgrén kuvaa.

Hän kehuu yrityksen 1 700 ihmisen henkilöstöä "huippuosaajiksi joka paikalla" ja uskoo porukkahengen kantavan.

"Koronan tuomalle taantumalle emme voi mitään, mutta se mille voidaan, on oma ydintekeminen. Tehdään työ niin hyvin kuin voidaan – hyvä laatu takaa jatkuvuuden. Taantumassa on hyvätkin puolensa. Kovan kasvun aikana toiminnan ydin tahtoo hämärtyä."

Ponssea on viety viime vuosikymmen suuntaan, jossa ympärivastuullisuus näkyy käytännön ratkaisuina tehtaan tuotannossa. Samalla yritys on jatkanut maailmanvalloitustaan. Markkinaa riittää, sillä vasta reilu puolet metsänkorjuusta on koneellistettu.

Asiakkaiden palaute ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat menestyksen takana.

"Meitä on aina auttaneet läheiset suhteet metsäyhtiöihin ja sahateollisuuteen. Sieltä saadaan selkeää suuntaa siitä, miten korjuuteknologiaa pitää kehittää. Kun asiakkaat pärjäävät, niin pärjätään mekin. Se on Einarin viitoittama tie."