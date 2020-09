Kotimaan matkailukesän saldo: Koronakuoppa ei täyttynyt, mutta luonto voitti – "Sellainen kutina on, että tämä voi kantaa pidemmällekin"

Kari Salonen

Retkeily luonnossa kiinnostaa nyt suomalaisia. Kuva Kuusamosta Oulangan kansallispuistosta.

Joulupukilla on tavallisesti kesälläkin kiirettä, mutta tänä kesänä pukin syli on ollut tyhjä. Rovaniemen pajakylä on ollut auki, mutta joulupukkia ei päässyt edes kättelemään.

Koronavirus rajoitti kesän reissaamista monin tavoin. Ei tullut ulkomaisia turisteja eikä kotimaasta menty minnekään. Siksipä kesästä odotettiinkin kaikkien aikojen kotimaista matkailukesää. Kuinka kävi?

”Ei tällaista kasvua kesälle ole minun urani aikana ennen näkynyt”, sanoo Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen. Hän on työskennellyt alalla yli 30 vuotta.

Touko–syyskuussa varauksia oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesä- ja heinäkuussa varausten määrä kasvoi 43 prosenttia, elokuussa 33 ja syyskuussakin 31 prosenttia.

”Keväällä mentiin todella syvälle, mutta kun rajoitukset poistuivat toukokuussa, ihmisten piti päästä pois kotoa. Moni vuokrasi mökin.”

Kasvua tuli tasaisesti koko maahan ja eri majoitustyypeille yksityisistä lomamökeistä huoneistomajoitukseen esimerkiksi pohjoisessa. Rukalla myynti kasvoi 50 prosenttia, ja Saanalle ja Kolille on jonotettu, Purhonen kertoo. ”Se voi kertoa siitä, että aika vähän porukka on matkaillut tätä ennen Suomessa, mutta nyt ihmiset ovat löytäneet luonnon. Luonto on voittaja.”

”Kansallispuistot ja vesistöt, vaellus- ja kalastusmatkailu ovat saaneet nyt ekstrabuustin, ja sellainen kutina on, että tämä voi kantaa kotimaan matkailussa pidemmällekin.”

Ensi kesän ennakkomyynti onkin jo poikkeuksellisen suurta – kolminkertaista viime vuoteen verrattuna. Talven varaukset ovat 40 prosenttia plussalla. Näkymät ovat siis toistaiseksi hyvät.

Lomarenkaan asiakkaista 70 prosenttia on tavallisesti kotimaisia ja 30 prosenttia ulkomaalaisia, mutta viime lokakuusta ulkomaalaisten osuus liki puolittunut. Suomalaisten innokas reissaaminen ei riitäkään paikkaamaan ulkomaisten matkailijoiden koronakuoppaa, sillä kesän matkailu supistuu 40 prosenttia.



Yhtä ruusuiselta kesä ei näytä Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestössä. ”Melko kaksijakoisesti”, toimitusjohtaja Timo Lappi vastaa matkailukesän sujumisesta.

Vaikka mökeillä ja leirintäalueilla meni hyvin, hotelleilla ei. Järvi-Suomi ja saaristo pärjäsivät paremmin kuin pääkaupunkiseutu. ”Monet hotellit Helsingissä olivat kiinni, ja auki olleiden käyttöaste putosi alle 40 prosenttiin, kun se on yleensä 80 prosenttia.”

Kaikkiaan kesäkuussa yli 20 petipaikan majoitusliikkeiden asiakkaiden määrä puolittui viime vuodesta. Kotimaisia yöpyjiä oli 38 ja ulkomaisia 93 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Heinäkuussa kotimaisten matkailijoiden määrä supistui vain kaksi prosenttia mutta ulkomaisten edelleen 82 prosenttia, joten asiakkaista katosi kaikkiaan 22 prosenttia ja maksetuista öistä 27 prosenttia.

Lapin mukaan myös ravintolat, kylpylät, kongressikeskukset, hiihtokeskus- ja ohjelmapalveluala ovat nyt kriittisessä tilanteessa, sillä yritykset noudattavat 50 henkilön rajaa tarkoin. Laskujen eräpäivien, lainanoton ja vuokrien maksun joustot on käytetty. ”Konkursseja ei ole vielä nähty, mutta syksyllä niitä alkaa näkyä. Ulkomaalaiset täytyy saada tänne, ja se voidaan tehdä turvallisesti”, Lappi sanoo.

Suomi edellyttää nyt tulijoilta negatiivista koronatestitulosta ja lisäksi täällä tehtyä testiä, jos matka kestää yli kolme vuorokautta. Timo Lappi on tähän äärimmäisen pettynyt, sillä tyypillinen tilausmatka on juuri 3–5 päivää.

”Vaatimus lopettaa charter-matkat Pohjois-Suomeen. Eräs lappilainen yrittäjä kertoi juuri, että heidän pitkäaikainen suuri saksalainen matkajärjestäjänsä aikoo siirtää koko talven tuotannon Ruotsiin, jollei Suomen hallitus muuta päätöstään. Tuho Pohjois-Suomen matkailuelinkeinolle ja työntekijöille on massiivinen.”

Lapin mukaan julkinen talous menettää tänä vuonna matkailu- ja ravintola-alan verotuloja noin miljardi euroa ja työttömyyden hoito maksaa puoli miljardia päälle.



Matkailuyritys Lehmonkärki Asikkalassa kannusti alkukesästä kotimaisia yrittäjiä kohtaamaan kesän matkailijat niin hyvin, etteivät nämä kaipaa enää ulkomaille.

Mökkien käyttöaste olikin 98 prosenttia, vaikka kaikki ulkomaiset turistit eli kolmasosa asiakkaista jäi tulematta. ”Heidän puutteensa tuli paikattua ja todella nopealla varoitusajalla. Kesä oli aivan loistava”, yrittäjä Marjo Yrjölä kehuu.

”Meillä kävi paljon sellaisia, jotka viettävät yleensä kesänsä ulkomailla ja jotka eivät ole koskaan pysähtyneet Päijät-Hämeeseen, vaan jatkaneet saaristoon, Pirkanmaalle ja Saimaalle. ”Päijänne on ollut vähän liian lähellä. Nyt moni on kehunut rantakuntien saavutettavuutta ja hyviä kesäpalveluita.”

Nyt syksyllä sijainti on kääntynyt eduksi myös siten, että asiakkaiksi on tullut pääkaupungin pieniä työyhteisöjä kokouksiin ja liikuntapäiviin.

”Turvallinen kokous on nyt se juttu. Tällaiset maaseudun keskellä olevat turvalliset kohteet ovat nouseva trendi ja samalla kävijöille luontokohteita.”

Syksyn tullen myös viikonloppulomailu on suosittua ja jopa mökkivuokraus etätöihin.

”Syksyn ja talven varauksia on tehty paljon, ja joulu lähes loppuunmyyty. Isoja pikkujouluja ei nyt pidetä, mutta yritykset, yhdistykset ja perheporukat pitävät pienempiä.”



”Mökkipuoli ja muukin majoitusmyynti on mennyt hyvin eli kesä sujui paremmin kuin vaikka kaupunkien hotelleilla. Perheet ovat olleet kesällä liikkeellä ja yrittäjät kehitelleet teemapäiviä ja uusia elämyksiä”, kertoo maatilamatkailua edustavan Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Aalto.

Aallon mukaan esimerkiksi syyskuun alun Osta tilalta -päivä oli menestys ja nostaa esiin uusia myyntipaikkoja.

Perhematkailu tarkoittaa majoitusta ja välinevuokrausta, mutta kalliita ohjelmapalveluita, joita ostavat useammin ulkomaiset turistit.

Tämän kesän uutuus ovat olleet majoittuvat pyörämatkailijat, joita on ollut liikkeellä ympäri Suomen saaristosta pohjoiseen, Aalto kertoo.

Majoituksen hyvä tilanne on kuitenkin vasta puolitotuus. ”Perhejuhlat eivät oikein päässeet vauhtiin eli pitopalveluilla ja vuokratiloilla on ollut todella hiljaista. Jos perhejuhlia on ollut, vierasmäärä on pidetty 20–30 hengessä eli selvästi alle 50:n.”

Työporukoita on liikkunut niukasti, mikä on niin ikään vähentänyt ruokailujen ja muiden palveluiden kysyntää. Myös loma-aikojen ulkopuolisten keikkatyöläisten majoittuminen näyttää aiempaa vaisummalta.

”Hyvää on, että kun kesästä jää hyviä kokemuksia, ihmiset varaavat helposti uuden retkeily- ja luontoloman syys- ja hiihtolomille.”



Mikkelin Anttolassa sijaitsevan Anttolanhovin yrittäjä Juha Kaitainen menetti venäläisiä asiakkaita mutta sai suomalaisia tilalle.

”Venäläiset vakioasiakkaat ovat tulleet yleensä tänne koko kuukaudeksi ja kalastelleet ja käyttäneet ohjelmapalveluita, mutta he jäivät nyt pois. Toisaalta kotimaasta tuli uusia asiakkaita ja Mikkelistäkin sellaisia, jotka eivät ole koskaan täällä käyneet, kun olemme liian lähellä.”

Matkaa Mikkeliin on 25 kilometriä. Kaitainen toteutti valtion koronatuilla TV-mainontaa, joka suunnattiin Mikkeliin ja Päijät-Hämeeseen ja upposi hyvin.

”Osa ensikertalaisista aikoo tulla syksyllä tai ensi kesänä uudelleen, ja suomalaisetkin pysähtyvät nyt yhden yön sijasta useammaksi. Yksikin pariskunta oli ensin etätöissä kolme kuukautta, mutta he vuokrasivat sitten huvilan puolikkaan koko vuodeksi.”

Huvilavuokraus kipusi luonto- ja lähilomailun ansiosta heinäkuussa jopa viime vuoden yli mutta hiipui keväällä liki kokonaan. Silloin Kaitainen vuokrasi huviloita omakustannehintaan.

Saimaan rannalla sijaitsevalla Anttolanhovilla on laajat palvelut: hotelli ja huviloita, kylpylä, suppilautoja, sähköavusteisia polkupyöriä, kuntoratoja ja kanootteja sekä liikuntasali, jossa on perjantaisin perinteiset orkesteritanssit.

Paikka on entinen Hengitysliiton lomakompleksi, jonka liiketoiminnan Kaitainen osti sijoittajilta viime vuonna.

”Ei kaduta, olin kyllä päättänyt, etten lähde enää yrittäjäksi näin isoon paikkaan, mutta toisaalta toistakaan mahdollisuutta ei ehkä olisi tullut. Ei tämä helppoa ole, mutta periksi ei anneta!”