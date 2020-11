Tämä kodin turvallisuutta lisäävä teko jää yli puolelta suomalaista tekemättä kuukausittain – vakuutusyhtiö patistaa varovaisuuteen, kun tunnelmoidaan kynttilänvalossa

"Ennaltaehkäisty vahinko on aina pienin vahinko niin rahallisilta kuin inhimillisiltä kustannuksiltaan", muistuttaa asiantuntija.

Markku Vuorikari

Palovaroitin on ollut joka kodissa pakollinen jo 20 vuotta.

Alle puolet suomalaistalouksista on tarkistanut palovaroittimen toimivuuden viimeksi kuluneen kuukauden aikana, kertoo Pohjola Vakuutus tiedotteessaan.

Tieto perustuu syyskuussa verkkopaneelissa toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi 2 011 täysi-ikäistä suomalaista.

Vastaajista jopa puolet ei ollut tarkistanut palovaroittimen toimivuutta ja 5 prosenttia ei osannut sanoa.

Tutkimuksen toteutti OP:n toimeksiannosta Taloustutkimus, ja vastausten virhemarginaali on 2 prosenttia suuntaansa.

Pohjola Vakuutus muistuttaa, että palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toimivuus tulisi tarkistaa joka kuukausi testinappia painamalla sekä silloin, kun asunnosta on oltu poissa muutaman päivän ajan.

Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa kodissa jo vuodesta 2000 lähtien.

Palovahingot kuuluvat kotivakuutuksen piiriin, mutta palovaroittimen puutteet voivat kuitenkin vaikuttaa tulipalon aiheuttaman vahingon korvaamiseen, Pohjola Vakuutus muistuttaa.

"Puuttuva tai toimimaton palovaroitin voi tulipalon sattuessa johtaa kotivakuutuksesta myönnettävän korvauksen vähennyksiin. Jos puute vaikuttaa suoraan tulipalon aiheuttaman tuhon laajuuteen, korvausta voidaan vähentää", kertoo Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluista vastaava johtaja Markus Uimonen tiedotteessa.

Esimerkiksi huolimattomasti palamaan jätetyt kynttilät aiheuttavat vahinkoja joka vuosi, Pohjola Vakuutus muistuttaa.

Vakuutusehdoissa kerrottujen suojeluohjeiden mukaan kynttilää ei saa koskaan jättää valvomatta. Lisäksi kynttilät on sijoitettava palamattomalle alustalle siten, ettei liekki tai lämpö sytytä palavaa materiaalia.

Jos suojeluohjeita on laiminlyöty ja laiminlyönnillä on syy-yhteys vahinkoon, on vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää korvattavaa summaa.

"Moni toimii suojeluohjeiden mukaan automaattisesti, mutta paloturvallisuuteen on aina syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ennaltaehkäisty vahinko on aina pienin vahinko niin rahallisilta kuin inhimillisiltä kustannuksiltaan", Uimonen toteaa.

