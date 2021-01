Video: Karita Mattila kajauttaa kansanlaulun MT:n haastattelussa: "Työmme on valaa toivoa – konsertin peruuntuminen on kuin isku palleaan"

Jaana Kankaanpää

Karita Mattila ilahdutti MTK:n tauko- ja juhlatiloissa Venlassa MT:n yleisöjä melankolisella kansanlaulun pätkällä: "Aamulla varhain kun aurinko nousi, kun minä unestani heräsin..."

Peruutettu, peruutettu, siirretty, siirretty.

Turun Musiikkijuhlien konserttien järjestäjälle päättynyt koronaepidemian vuosi on ollut yhtä hankala ja epäkiitollinen kuin likipitäen kaikille muillekin konsertti- ja oopperataloille ympäri maailmaa.

Turussa juhlat siirtyivät pääosin ensi kesään. Joulun alle aikataulutetut Karitan joulu – kahden huipputaiteilijan Karita Mattilan ja Iiro Rantalan kaksi loppuunmyytyä joulukonserttia jouduttiin lopulta nekin peruuttamaan. Epidemia toinen aalto iski myös Suomeen ja rajoitti kokoontumiset korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Mattilan ja Rantalan toinen Turun-joulukonserteista siirrettiin lopulta ensi jouluun.

Konserttien järjestäjä on ollut tilanteessa, jolle kukaan ei voi mitään. Valmistelut on tehty, liput myyty ja kulttuurikenttä on pitänyt yleisön turvallisuudesta mahdollisimman tarkasti huolen.

Oopperalaulaja Karita Mattila kuvaa konserttiensa peruuntumista kuin "iskuksi palleaan".

Kauan ei sopraano anna peruutuksen jyrätä mielialaansa. Liikunta ja kuntosali ovat olleet terapiaa pettymyksille.

Maailmankuulu tähtisopraano suhteuttaa asioita:

"Niin monella on niin paljon huonommin asiat kuin minulla. Todella surin niin monia alan ihmisiä, jotka ovat aloittaneet vasta uraansa. Mikä hirvittävä katovuosi se on ollut varsinkin nuorille nouseville (laulajille)."

Alalla pohditaankin, onko konserttitalojen sulkeminen ollut välttämätöntä. Suomessa ei konserteista tiettävästi ole muita virusleviämisiä ollut kuin maaliskuun naistenpäivän konsertista. Silloin koko koronaa ei osattu vielä varoa. Yleisön turvallisuus on ollut järjestäjille ykkösasia, turvavälejä ja maskisuosituksia on noudatettu pilkuntarkasti.

"Kun ensin yleisö on peloteltu, eivät järjestäjätkään uskalla muuta kuin peruuttaa konsertit."

Mattila ei halua mitenkään vähätellä tilanteen vakavuutta ja rajoitusten välttämättömyyttä. Asia on kulttuurialalle delikaatti, arkaluonteinen. Hänkin on toisinaan ihmetellyt, miten herkästi ja hyvissä ajoin toisinaan tilaisuuksia on peruttu.

Muusikot ja taiteilijat eivät Mattilan mukaan halua olla valittajia:

"Mottomme koko työnteolle on, että esiintyvinä taiteilijoina olemme yleisöämme varten. Työhömme kuuluu valaa elämyksiä, positiivisuutta ja toivoa."

Taloudellisesti mennyt vuosi on ollut menetyksiä taiteilijoille, muusikoille ja tapahtumien järjestäjille.

Sopraano Karita Mattila suhtautuu toivorikkaasti alkaneeseen vuoteen..

"Kulttuurinnälkää on varmasti jäänyt. Minulla on sellainen olo, että ihmiset odottavat kiihkeästi pääsevänsä jälleen live-esityksiin..

Paluulento kotiin Floridaan odotti tammikuun 11. päivä. Lippuja oli jouduttu siirtämään aiemminkin. Parilla päivällä niin kävi nytkin. Peukut pystyssä, että korvaava lento järjestyi!

Nyt toiveissa oli lähtö suhteellisen kevyin muuttotavaroin Yhdysvaltoihin. Kevyesti vaatetettuna, ja Lontoon talveen varustettuna hän saapui viime helmikuussakin. Kesävaatteet järjestyivät Suomessa.

Tyylinsä kuulu oopperasopraano pitää vaikka lainakamppeissa. Simonkadulle Maaseudun Tulevaisuuden haastatteluun saapuessaan taksista työntyvät ensimmäisinä ulos kullanväriset UGG-saapikkaat, kasvoilla kimalteli kultabrodeerattu maski Madridin-tuliaisena.

Aivan matalalla profiililla ja huomaamattomana ei sopraano Helsinginkään katukuvassa liiku.