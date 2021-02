Korona perui viime vuonna maailmanmestaruuskiekon – makkarabrändin mielikuvituskisat pelastivat, palkittiin vuoden tapahtumana

Sanne Katainen

Atria Wilhelm ei jäänyt tuleen makaamaan, kun koronavirus perui jääkiekon MM-kisoja varten suunnitellun kampanjan.

Vuoden 2020 Vuoden tapahtumana palkittiin Atria Wilhelmin Unelmien MM-kisat. Palkinnon myönsi Sponsorointi & Tapahtumat ry.

Unelmien MM-kisojen taustalla oli koronaviruksen vuoksi perutut jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Kisojen perumisen vuoksi peruuntui myös Wilhelmin vuoden suurin kampanja. Tilalle makkarabrändi päätti perustaa virtuaaliturnauksen.

Pelien sijaan kiekkofanit saivat suunnitella tapahtuman verkkosivuille jokaisen Suomen maajoukkuepelin tapahtumat ja tulokset. Kymmenen kisalähetystä sisälsi studiokeskustelua, pelaajahaastatteluja ja Antero Mertarannan selostaman ottelusimulaation, joka luotiin fanien kommenttien pohjalta.

Kisoja oli järjestämässä myös MTV3 ja C-More. Pelit keräsivät runsaasti yleisöä ja kasvattivat Wilhelmin myyntiä 86 prosenttia, Atrian tiedotteessa kerrotaan.

Valinnan tehnyt raati perusteli valintaa kuvaamalla tapahtumaa elämykselliseksi, osallistavaksi ja mietityksi uudeksi avaukseksi, jonka tulokset puhuvat puolestaan.

"Erittäin kohderyhmälähtöisesti mietitty kokonaisuus", perusteluissa sanotaan.

Kolme muuta finalistia Vuoden tapahtuma -sarjassa olivat Suvilahti Summer, Sanoma Median Get the New Tomorrow ja Urheilugaala.