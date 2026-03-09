Koneyrittäjät ja Teollisuusliitto sopuun metsäkonealallaNeuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi.
Koneyrittäjät ja Teollisuusliitto saavuttivat maanantaina neuvottelutuloksen kaksivuotisesta metsäkonealan työehtosopimuksesta, joka on voimassa 1.3.2026–1.1.2028.
Neuvottelutulos sisältää kumpanakin vuotena tehtävät palkantarkistukset.
Neuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi, Teollisuusliitto ja Koneyrittäjät kertovat tiedotteessa.
Järjestöt tiedottavat neuvottelutuloksen sisällöstä tarkemmin, kun sopimusosapuolien hallinnot ovat sen hyväksyneet.Artikkelin aiheet
