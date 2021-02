"Kiinnostavinta oli se, että lapsi mahtuisi pötsiin päiväunille", tuumaa ekaluokkalainen lukija Irina ja Nailon Piit -lehmäkirjasta

Juha Laitalainen

Irina Ala-Kopsala on kouluttanut muutaman kotitilansa lehmistä ratsuksi. Mukana ratsastamassa ystävä Alina. Kuva on kirjan kansikuva.

Navetasta löytyy aamulla yllätys, kun Irinan äiti menee maitotilan aamutöihin. Vasikka on syntynyt odotettua aikaisemmin.

Irina on jo koulussa, kun äiti kertoo kuulumiset kotitilalta. Alina ja hänen ystävänsä nimeävät vasikan Runoksi.

Myöhemmin Irina osallistuu vanhempiensa kanssa maitotilan töihin: juottaa vasikoita, harjoittelee lypsyä ja seuraa appeen sekoitusta. Kaikki havainnollistetaan tilalta otetuilla valokuvilla.

Erikoista tilalla on tyttöjen harrastus, joka on nostettu kirjan vaikuttavaan kansikuvaankin. Irina ystävineen ratsastaa lehmillä, josta yksi on Nailon Piit.

Eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta harrastus mietityttää aikuista lukijaa, mutta myös tähän pohdintaan annetaan kirjassa vastaus. Kaikki lehmät eivät sovellu harrastamiseen, mutta vakioratsut tuntuvat tykkäävän siitä. Jossakin vaiheessa tyttöjen kasvu asettaa rajan ratsastuksen jatkamiselle, sillä lehmän selkä on erilainen kuin hevosen.

Irina ja Nailon Piit – Yllättävä päivä maitotilalla -kirja kertoo aidosti ja luontevasti maitotilan töistä. Kuvat havainnollistavat tekstiä hyvin. Tieto on oikeaa, kuten kirjassa esiintyvä maitotilakin.

Sisältöä täydentää taka­sivulle koottu Navettakieli-­sanasto. Lisäksi kirjan lopusta löytyy aikuisille kohdistettu saate, jossa kerrotaan lisää kirjasta ja maidontuotannosta.

Muutamia kertoja itse maitotilan töihin päässeen 7-vuotiaan lukijan mielestä kirja oli kiva, mutta hetkittäin vähän tylsä. Tietoa oli paljon. Siitä kiinnostavinta oli lapsilukijan mielestä lehmillä ratsastaminen sekä se, että ekaluokkalainen mahtuisi kippurassa pötsiin päiväunille.

Teos on Ammuu -lehmäkirja­sarjan ensimmäinen osa. Se ilmestyi viime vuoden lopulla. Kirjan ovat ideoineet yhdessä valokuvaaja Juha Laitalainen ja maatalouden ammattilainen Katja Mahal.

Laitalainen on kuvannut teoksen upean kuvituksen kolmella vierailullaan Ala­Kopsalan tilalla Toholammilla. Mahal taas on koostanut paljon tietoa sisältävät tekstiosuudet. Mahal on myös kirjan kustantaja.

Kansikuva on valittu Tanskaan yhteispohjoismaiseen suureen Portrait Now! -henkilökuvakilpailuun, ja se osallistuu myös Tanskan Kansallismuseon näyttelyyn kuninkaanlinnassa.

Katja Mahal ja Juha Laitalainen: Irina ja Nailon Piit – Yllättävä päivä maitotilalla. 60 sivua. Lähikirjat 2020.

Irina Ala-Kopsala lypsämässä kotitilallaan.