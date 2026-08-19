Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Lappeenranta juhlii Alisa Vainiota lauantaina – tämä yhtye esiintyy
Tilaajalle | Sahat kaipaisivat joko rakennus- tai vientibuumia, eikä kumpaakaan ole näköpiirissä