Lappeenranta juhlii Alisa Vainiota lauantaina – tämä yhtye esiintyyKansanjuhlan järjestelyissä pyritään noudattamaan maratoonarin omia toiveita.
Birminghamin EM-kisoissa mahtijuoksulla Euroopan maratonmestaruuden voittanutta Alisa Vainiota juhlitaan lauantaina hänen kotikaupungissaan Lappeenrannassa.
Satamatorilla järjestettävässä kansanjuhlassa kuullaan tuoreen Euroopan mestarin mietteitä.
”Kansanjuhlan järjestelyissä pyritään noudattamaan Alisan omia toiveita. Yllätystäkin on luvassa sen myötä, miten Lappeenranta tulee Alisan palkitsemaan”, kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen toteaa Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.
”Vietetään rennot ja mieleenpainuvat juhlat, joissa ei turhaan pönötetä.”
Juhlassa esiintyy myös lappeenrantalaisyhtye Kotiteollisuus.Artikkelin aiheet
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