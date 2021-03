Video: Näin ME-jääkaruselli pyörii – Janne Käpylehdon hurjat suunnitelmat Lappajärvelle: ”Ensi vuonna tehdään kilometrin karuselli, jossa saunakylä, ravintoloita ja valoteoksia”

Johannes Tervo

Terä jäähän ja karusellin pyörimisväylää sahaamaan. Janne Käpylehto (vas.) ja Thor-Fredric Karlsson sahaavat Lappajärven jäätä maanantaina 22. päivä helmikuuta. Muutamassa tunnissa valmistui halkaisijaltaan 35-metrinen pikkuympyrä, joka pyöri ME-jääkarusellin sisällä.

”Ensi vuonna tehdään halkaisijaltaan kilometrin karuselli, johon rakennetaan saunakylä, ravintoloita ja valoteoksia”, tietokirjailija, ideanikkari ja jääkarusellien osaaja Janne Käpylehto visioi.

Käpylehdon ja kumppaneiden määrätietoinen ahkerointi tuotti tavoitellun tuloksen maanantai-iltana noin kello 20: jääkarusellien ME-tulos napattiin Yhdysvalloista Suomeen, kun Lappajärven kannesta irrotettu suunnattoman suuri jääkiekko saatiin pyörimään.

Lappajärveen sahatun ennätyskarusellin halkaisija on huikeat 310,78 metriä ja ympärysmitta on yli 975 metriä.

”Karusellin massa on noin 30 miljoonaa kiloa ja sen pinta-ala on noin 80 000 neliömetriä.”

Tässä jutussa oleva, Janne Käpylehden kuvaama video näyttää ME-jääkarusellin pyörimässä. Video hyödyntää ajastettua kuvausta, jonka ansiosta liike näkyy nopeutettuna.

Jättiläiskarusellin sisällä pyörii toinen karuselli, sen halkaisija on 35 metriä. Jäähän sahatut kiekot pyörivät vastakkaisiin suuntiin.

Ennätyskaruselli saatiin pyörimään kolme kierrosta. Jättiläisen ensimmäinen pyörähdys kesti hieman yli kaksi tuntia, kaksi seuraavaa olivat jonkin verran nopeampia.

ME-tulos on dokumentoitu perusteellisesti.

”Virallinen maanmittari on mitannut ja vahvistanut karusellin koon. Karusellista on otettu ilmakuvat ja video, jossa karuselli pyörii. Karusellin rakentaminen on videoitu.”

ME-jääkarusellin mittaaminen, sahaaminen ja liikkeelle saaminen oli ankara urakka. Tekijöitä oli paljon.

”Mukana projektissa oli satakunta henkeä. Ydinporukassa sahaajia oli noin 15”, Käpylehto kertoo.

Lappajärveen sahattu jääkaruselli on käsittämättömän suuri. Sen halkaisija on yli 80 metriä pitempi kuin aiemmassa ME-karusellissa.

Jääkarusellien rakentamisen edellinen maailmanennätys oli amerikkalaisen Chuck Zwillingin nimissä.

Yhdessä tiiminsä kanssa hän on sahannut Yhdysvaltain Minnesotassa Little Falls -kaupungin lähistöllä karusellin, jonka halkaisija oli 228,58 metriä.

Ensi vuoden tapahtumaan Käpylehto toivoo alueen yrityksiä mukaan mahdollisimman paljon. Lappajärven jääkarusellitapahtuma on järven kolmen ympäristökunnan eli Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin yhteinen hanke.

”Ja ensi vuonna on tietenkin saatava yleisö mukaan", Käpylehto sanoo.

Koronan vuoksi ei yleisötapahtumaa voitu tänä vuonna järjestää.

