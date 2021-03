Lääkärin palsta: Millainen on koronasuoja yhden rokotuskerran jälkeen?

Jukka Pasonen

Ensimmäisen koronaroketteen suoja kehittyy noin kahdessa viikossa.

Meillä Suomessakin on jo suuri joukko ikäihmisiä saanut ensimmäisen koronarokotuksen. Toisen antoa on lykätty 12 viikon päähän. Siksi on kiinnostavaa tietää, millainen uhka virus on viikkoina ennen täydennysrokotusta.

Iso-Britanniassa Bristolissa selvitettiin koronan takia sairaalaan tulleilta potilailta rokotushistoria. Kävi ilmi, että verrattuna rokottamattomiin vähintään kaksi viikkoa aiemmin saatu rokote antoi noin 80 prosentin suojan tautia vastaan.

Tulokset sopivat meille, sillä potilaat olivat yli 80 -vuotiaita tai riskiryhmäläisiä, joita Suomessakin on rokotettu. Rokotekin oli meillä käytetty Pfizer-Biontechin tuote. Mukana oli myös Astra-Zenecan rokote, jota tosin meillä ei vielä suositella ikäihmisille. Senkin antama suoja oli vähintään samaa tasoa.

Piikin antama suoja kypsyy noin kahdessa viikossa, mutta sen jälkeen se siis on ikäihmisilläkin varsin kattava. Ja vain paranee toisesta piikistä.

Lähde: The Lancet-tiedejulkaisu

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.