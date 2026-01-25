”Pärjään ilman metsääkin” – ATL: Ruotsin suurin metsänomistaja tympääntyi suojeluvalituksiin Roger Akeliuksen mielestä metsätalouden holhous on mennyt Ruotsissa liian pitkälle.

Jaa Kuuntele

Roger Akeliuksen metsähakkuut on pysäyttänyt useamman kerran tämä lintu, pohjantikka. Kuva: Heikki Willamo

Metsä | Metsä Jukka Hämäläinen

Liikemies Roger Akelius on Ruotsin suurin yksityinen metsänomistaja. Suunnilleen samaan aikaan, kun hän alkoi hankkia metsää, metsätalouden pelisäännöt alkoivat muuttua. Lajien suojelu tiukkeni ja ympäristöjärjestöt ryhtyivät valittamaan metsätalouden päätöksistä.

Akeliuksen hakkuista Piitimen (Piteå) kunnassa valitettiin oikeuteen ja metsätyöt keskeytettiin hakkuuilmoituksen uuteen käsittelyyn asti. Tuomioistuimen mukaan ilmoituksessa ei ollut riittävästi aineistoa sen arvioimiseksi, miten hakkuu vaikuttaisi linnustoon.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Akeliuksen hakkuut pysäytettiin, kertoo Landbrukets Affärstidning (ATL).

”Ruotsissa elää sukupuuton uhkaama pohjantikka, joka on varsin yleinen näky. Minulta on pysäytetty varmaan kymmenkunta hakkuuta pohjantikan vuoksi. Lisäksi noin kaksikymmentä muuta hakkuuta on pysäytetty”, hän mainitsee.

Epävarman oikeuskäytännön vuoksi Akelius ei enää osta metsää. Lisäksi hän on ohjeistanut metsäyhtiönsä Akelius Skogin myymään osan metsäomistuksistaan. Päätös syntyi, kun miestä alkoi ärsyttää metsätaloutta suitsiva ”ylikorostunut holhous”.

”Jos harakka lentää toimistooni, en sulje sitä viideksi vuodeksi. Tarvitaan toisenlainen tasapaino puidenhalaajien ja niiden kesken, jotka elävät metsästään. Pärjään ilman metsääkin.”

ATL: Därför säljer Akelius delar av sitt skogsinnehav (maksullinen)