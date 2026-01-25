”Pärjään ilman metsääkin” – ATL: Ruotsin suurin metsänomistaja tympääntyi suojeluvalituksiinRoger Akeliuksen mielestä metsätalouden holhous on mennyt Ruotsissa liian pitkälle.
Liikemies Roger Akelius on Ruotsin suurin yksityinen metsänomistaja. Suunnilleen samaan aikaan, kun hän alkoi hankkia metsää, metsätalouden pelisäännöt alkoivat muuttua. Lajien suojelu tiukkeni ja ympäristöjärjestöt ryhtyivät valittamaan metsätalouden päätöksistä.
Akeliuksen hakkuista Piitimen (Piteå) kunnassa valitettiin oikeuteen ja metsätyöt keskeytettiin hakkuuilmoituksen uuteen käsittelyyn asti. Tuomioistuimen mukaan ilmoituksessa ei ollut riittävästi aineistoa sen arvioimiseksi, miten hakkuu vaikuttaisi linnustoon.
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Akeliuksen hakkuut pysäytettiin, kertoo Landbrukets Affärstidning (ATL).
”Ruotsissa elää sukupuuton uhkaama pohjantikka, joka on varsin yleinen näky. Minulta on pysäytetty varmaan kymmenkunta hakkuuta pohjantikan vuoksi. Lisäksi noin kaksikymmentä muuta hakkuuta on pysäytetty”, hän mainitsee.
Epävarman oikeuskäytännön vuoksi Akelius ei enää osta metsää. Lisäksi hän on ohjeistanut metsäyhtiönsä Akelius Skogin myymään osan metsäomistuksistaan. Päätös syntyi, kun miestä alkoi ärsyttää metsätaloutta suitsiva ”ylikorostunut holhous”.
”Jos harakka lentää toimistooni, en sulje sitä viideksi vuodeksi. Tarvitaan toisenlainen tasapaino puidenhalaajien ja niiden kesken, jotka elävät metsästään. Pärjään ilman metsääkin.”
ATL: Därför säljer Akelius delar av sitt skogsinnehav (maksullinen)Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat