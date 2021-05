Urho Kekkonen palaa Pielavedelle virtuaalisesti – "Tästä tullaan tekemään matkailutuote myös kansainvälisille markkinoille"

Virtuaalinen presidentti Urho Kekkonen on nähtävissä Pielavedellä 1. kesäkuuta alkaen. Kehitysyhtiö SavoGrown hankkeissa on laitettu hihat heilumaan lisätyn todellisuuden saralla. Tämän tuloksena AR-polkuja on muodostunut Rautalammille, Suonenjoelle ja Keiteleelle. Nyt myös Pielaveden oma poika palaa kotikonnuilleen Lepikon torppaan.

Urho Kekkosen Kierros valmistuu kesän matkailusesongin kynnyksellä. Kierrokseen kuuluu viisi taulua, joista jokainen sisältää tarinan Kekkosen elämästä hänen itsensä kertomana. Presidentin herättää henkiin Varkauden kaupunginteatterin johtaja ja näyttelijä Kari Suhonen.

Tarinat taulujen takana on koonnut käsikirjoittaja Pekka Laasonen ja toteutuksessa ovat mukana Lepikko säätiö ja Urho Kekkosen arkisto.

Kierrokselle tarvitsee mukaan älypuhelimen ja Salmi -mobiilisovelluksen. Lisätyn todellisuuden toteutuksesta vastaa kuopiolainen Salmi Platform.

"Matkailutuotteena tämä on loistava – se toimii sekä omatoimisesti kierrettävänä tutustumiskohteena että myös ryhmille suunnattuna opastettuna tuotteena. Lakeland 2 -hankkeessa tästä tullaan tekemään matkailutuote myös kansainvälisille markkinoille", Lakeland-hankkeen projektipäällikkö Sari Hyttinen sanoo tiedotteessa.