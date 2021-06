Isot tötteröt vetävät leirintäalueelle muitakin kuin yöpyjiä

Eija Mansikkamäki

Isojen tötteröiden kanssa saa taiteilla, että koko komeus ehtii suuhun eikä maahan ennen sulamista.

Jäätelökauppa käy kuumana ja tötteröitä nuoleskellaan punaisen vastaanottokioskin edessä.

Kristiinankaupungissa sijaitsevan Pukinsaaren leirintäalue vaihtoi omistajaa toukokuussa, mutta jäätelömyynnissä muutos ei näy.

"Meillä oli kova touhu koulujen päättäjäispäivänä, kun kolmessa tunnissa meni 300 annosta. Siinä sai kauhoa!" yrittäjäpariskunta Christina ja Kent Berglund kertoo.

Jäätelö veti väkeä jo edellisen, paikkaa yli kaksikymmentä vuotta pitäneen omistajaparin aikana. Berglundit ovat iloisia siitä, että maine kantaa yhä. Harvemmin näet käy niin, että sivutuote vetää kuin häkä ja vielä harvemmin, että se on tavallinen jäätelö.

"Meille tullaan jopa 70 kilometrin päästä ostamaan jäätelöä, ja kanta-asiakkaita on paljon."

Niinpä näkyy: autoa pyörähtää portilla taajaan.

"Mutta ennen kaikkea olemme kuitenkin leirintäalue, ja päätyömme on pitää paikat siistinä yöpyjille."

Mikä jäätelöturisteja vetää, ei ole uusille omistajille oikein selvinnyt. Toki tötteröiden ja kippoannosten suuri koko ja bonuksena kiva kioski lähellä merta, mutta mitään aivan erityislaatuista, kuten itse tehtyä tai tilajäätelöä ei kaukaloissa ole.

"Meillä on Pingviini- ja Ingmanin jäätelöitä, mutta myymme 39 eri makua eli valikoima on muita laajempi. Ja seudulla on kyllä jäätelön syömisen ja valmistamisen perinteitä, kun aiemmin kaupungin keskustassa valmistettiin jäätelöä."

Kun noin mittavaa pallopyörityskokemusta alkaa olla, mikä on vaikein maku työstää?

"Kaikki Mövenpickin jäätelöt, sillä ne ovat tosi kovia 18 pakkasasteessa!"

Kioskilta saa yhden ja kahden pallon annoksia sekä camping-kokoa, jossa on kaksi isoa ja yksi pieni pallo, hinnat 3,50–5,50 euroa. Muhkea camping-pläjäys on syötävä lämpimässä säässä pikavauhdilla.



Pariskunta ryhtyi leirintäalueyrittäjiksi, kun Christina oli jättänyt sopivasti edellisen työnsä ja Kent pystyy auttamaan sivutoimisesti päätyönsä eli metsäpuuntaimia tuottavan Mellanå Plantin tuotantopäällikkyyden ohella.

"Sain puhuttua rakkaan mieheni ympäri", Christina sanoo harppauksesta karavaanimaailmaan.

Teemme paljon itse ja meillä on loistavia kesätyöntekijöitä, Kent lisää.

Pieni leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin tuntumassa ja kauniisti meren rannalla. Näin koronakesinä kävijöitä on riittänyt kotimaan matkakohteisiin ja jo viime kesänä suomalaiset löysivät leirintäalueet uudelleen.

Berglundeja jännittääkin heinäkuu, vaikka yrittäjien luulisi odottavan sesonkia innoissaan.

"Ihan pelkään, että mitä siitä tulee. Olisi kurjaa käännyttää väkeä portilta pois", Kent sanoo.

"Ainakin ensimmäinen kesäkautemme on alkanut hyvin ja karavaanareita käynyt siitä lähtien, kun avasimme 20. toukokuuta. Jo sitä ennen huhtikuussa meillä yöpyi tuulivoimatyöntekijöitä."

Montako desilitraa yhdessä tötterössä on? "Aika monta", Berglundit nauravat käsissään mutakakku-torni ja appelsiinikrokantti-uutuus.