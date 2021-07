Vaasa Festival julkisti uudet esiintyjät - mukana paikallisia artisteja ja kotimaisia kärkinimiä

Sanne Katainen

Suomalaista pop-musiikkia esittävä kaksikko Kalle Lindroth ja Ida Paul esiintyvät Vaasa Festivaalissa perjantaina 6.8.

Vaasa Festival julkaisi 16 uutta esiintyjää artistikaartinsa. Sisäsataman Terassilavalle 5.-7.8. nousee sekä paikallisia artisteja että kotimaisia kärkinimiä. Asia selviää festivaalin tiedotteesta.

Uusia esiintyjiä ovat Ressu Redford, Gubbrockarna, Jesse Kaikuranta, Ida Paul & Kalle Lindroth, Emppu Suhonen, Petra, Faija, The Iltavuoro, Vaasa Palaa, Månskenbonden, Max on The Rox, Kuusikoski, Bob Malmström, Johanna Von Hertzen, Hellyysagressio sekä Aston Kalmari.

Kolmipäiväinen festivaali järjestetään kuudennen kerran Vaasan Sisäsatamassa, ravintola Strampenin ja Hovioikeudenpuiston tuntumassa. Alueelle on esteetön pääsy.

Tapahtuman toteutusta voidaan tarvittaessa muokata vastaamaan viranomaisten ohjeistusta, mikäli koronatilanne muuttuu.

Vaasa Festival on julkistanut aiemmin seuraavien kotimaisten artistien nousevan lavalle: Lauri Tähkä, BEHM, Vesala, Klamydia, Apulanta, Blind Channel, J. Karjalainen, Olavi Uusivirta, Von Hertzen Brothers, Eppu Normaali ja Kolmas Nainen.

Ulkomaisia artistikiinnityksiä tapahtumaan ovat Bonnie Tyler, Miriam Bryant sekä Bo Kaspers Orkester.