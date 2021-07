Näin syntyy Maajussille morsian -ohjelma

Rami Marjamäki

Maajussille morsian -ohjelman pääohjaaja Jani Klemola keskustelee kuvaaja Rene Korpelan kanssa farmilla.

Maajussille etsitään morsianta tulevana syksynä jo 14:ttä kertaa. Ohjelman suosio on pysynyt vakaana. Tämän kauden Maajussille morsian -sarjan esittelyjakso oli MTV:n katsotuin viihdeohjelma, kun lasketaan kevään ja syksyn esityskertojen yleisöt yhteen.

MT pääsi seuraamaan kesäkuussa, vielä nimeltä mainitsemattoman maajussin valintapäivää. Hän kertoo lähteneensä mukaan kaverien innoittamana. Päivän päähenkilö on hiljaisen ja jännittyneen oloinen, tänään on päätettävä, kenet kumppaniehdokkaista hän valitsee.

Maajussille morsian esitetään televisiossa vasta 23.8. lähtien. Sen vuoksi kaikki on hyvin salamyhkäistä. Emme saa hiiskuakaan, kenen maajussin tilalla seuraamme tapahtumia.

Paikalla kuvauksissa on viiden henkilön työryhmä ja lisäksi ohjelman juontaja Vappu Pimiä. Aurinko porottaa kuumasti ja tunnelma on odottava.

Aya Ikonen on tekemässä ensimmäistä kertaa Maajussille morsian -ohjelmaa. Esituotannossa hän toimii tuotantokoordinaattorina, kuvauksissa Naantalissa ja maatiloilla toimittajana. Ikosen vastuulla ovat puolisoehdokkaiden haastattelut.

Kuten monet maajusseista ja morsianehdokkaista, Aya Ikonen on katsonut suosittua parinhakuohjelmaa pienestä pitäen perheensä kanssa. Aikaisemmin hän on työskennellyt freelancerina muissa rakkaus- ja kilpailuaiheisissa tosi-tv-tuotannoissa.

Ikosen mukaan kuvauksissa on tärkeä muistaa, että suurin osa osallistujista on ensimmäistä haastateltavana kameran edessä. Siksi myös maajusseihin ja morsianehdokkaisiin on pyrittävä luomaan henkilökohtainen suhde.

Työryhmä aloittaa tutustumisen maajusseihin ja morsiamiin jo hyvissä ajoin ennen kuvauksia.

"Eihän kukaan lähde avautumaan oikeista tunteistaan ja ajatuksistaan, jos hän ei luota tv-ohjelman haastattelijaan", Ikonen sanoo.

Shortseihin ja lenkkareihin pukeutunut maajussi juoksee pihan poikki. Välillä pitää kiirettä, vaikka Maajussille morsiamen tahti on moniin muihin tosi-tv-formaatteihin verrattuna rauhallinen.

Päivän kuvausten jälkeen purkkiin saadaan neljä tuntia materiaalia, josta kymmenen minuuttia päätyy lopulliseen ohjelmaan. Farmiviikolla kuvaukset kestävät yleensä aamuyhdeksästä noin iltaseitsemään.

Maajussille morsian -ohjelma farmijaksot kuvataan hyvin pienellä tuotantotiimillä.

"Joissakin tositelevisio-ohjelmissa paikalla on jopa 60–80 hengen työryhmä. Selviytyjät on esimerkiksi sellainen kilpailuohjelma, jota kuvataan monesta monikameratuotantona eri kulmista", Aya Ikonen kertoo.

Juontaja Vappu Pimiän suu käy ja nauru raikaa. Leppoisan jutustelun tarkoitus on rentouttaa. Nyt tehdään kohtausta, jossa maajussi pesee letkulla traktoria.

Jani Klemola toimii kuvauksissa pääohjaajana, tämä on hänen seitsemäs kautensa Maajussille morsian -ohjelman peräsimessä. Leikkaajataustainen Klemola on ollut tekemässä myös muun muassa Diiliä, Idolsia ja Masked Singer Suomea.

"Maajussien kanssa on aina kiva toimia, koska he ovat aitoja ihmisiä ja tunteet ovat todellisia."

Tosi-tv-ohjelmissa casting eli henkilövalinnat ratkaisevat, saadaanko ruutuun väriä. Klemolan mukaan se on yhtä olennainen asia kuin käsikirjoitus draamasarjassa.

"Rauhallinen tyyppi voi olla kiinnostava tai sellainen maajussi, jonka suusta tulee jatkuvasti sammakoita. Kunhan ihminen uskaltaa olla oma itsensä", Klemola sanoo.

Maajussit ja morsianehdokkaat tottuvat kameroihin yllättävän nopeasti ja pikkuhiljaa he alkavat nauttia ohjelman tekemisestä.

Rami Marjamäki

Aya Ikonen on tänä vuonna ensimmäistä kertaa Maajussille morsian -ohjelman tuotantokoordinaattorina ja toimittajana.

Morsianehdokkaat odottavat maalaistalon sisällä kuvausten loppuhuipennusta. Yksi naisista tulee ovelle juttelemaan, hän kuvaa viiden päivän farmiviikkoa ikimuistoiseksi kokemukseksi.

Tämä neiti X on erityisen ilahtunut siitä, kuinka samanhenkisiä kaikki morsianehdokkaat ovat. Maatilalla ei ole vallinnut kilpailuasetelmaa, vaan naiset ovat ystävystyneet keskenään

"Kamerat ovat unohtuneet kaiken myllerryksen keskellä. Meillä on älyttömän samanlainen huumorintaju, olemme saaneet nauraa koko porukalla vatsamme kipeäksi."

Hän kuitenkin myöntää, että nyt jännittää, kun h-hetkeen eli maajussin valintaan on aikaa vain muutama tunti.

Aurinko paistaa edelleen kirkkaasti. Keskelle pihaa tuodaan kahvipöytä. Sen ääressä juontaja Vappu Pimiä kyselee morsianehdokkaiden viime hetken kuulumiset. Kukaan ei koske nyt kahviin ja herkulliseen piirakkaan, se syödään kun kuvaukset ovat purkissa.

Sitten maajussi astuu esiin ja tunteet tulevat pintaan. Valinta on tehty – yksi naisista jää farmille, kahden on pakattava matkalaukkunsa ja hyvästeltävä isäntä.

Vappu Pimiä saa mukaansa omenamehua, talkkunaa ja piirakkaa, ja huikkaa kesänjatkot. Hänen on vielä huristettava autolla toiselle maatilalle, jossa on edessä samanlainen valintatilanne.

Ohjaaja Jani Klemolan mielestä Maajussille morsian on viikon mittainen tehokurssi itsensä tutkiskeluun. Hän seuraa ilahtuneena, kun alkuun ujojen viljelijöiden itsevarmuus kasvaa. He rohkaistuvat puhumaan siitä, miltä esimerkiksi ihastuminen tai rakastuminen tuntuu.

Maaseutu on varsin vieras ympäristö tv-toimittaja Aya Ikoselle, nyt hän pääsi kurkistamaan tilojen arkeen.

"Tämä oli hieno kokemus. Kaupunkilaisena se välillä unohtuu, mistä meidän ruokamme tulee."

Rami Marjamäki

Tässä kauniisti katetussa kahvipöydässä maajussi kertoi, kenet kolmesta morsianehdokkaasta hän valitsi.