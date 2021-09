Näin hoivaat viherkasvit pimeän syksyn ja talven yli – suihkuta paljon, kastele vähän

Useimmat kasvit kannattaa syksyn saapuessa siirtää valoisammalle paikalle huoneistossa tai niille on hankittava lisävaloa.

Säde Aarlahti

Kilpipiilea viihtyy valoisalla kasvupaikalla itä- tai pohjoisikkunalla. Se ei pidä seisovasta vedestä, joten kasvin hoitajan on varmistuttava, että ruukun pohjassa on reikä.

Kun säät viilenevät, alkaa vehreys hävitä pihoilta ja puutarhasta. Sisällä kasvien kukoistus sen sijaan jatkuu ja usein uusia huonekasveja tekee mieli ostaa syksyisin.

Kasvien kasvatusolosuhteet voivat erota kodeista huomattavasti ja siksi kaupassa kukoistava viherkasvi voi kotona nuupahtaa nopeasti. Kasvin vaatimien valo-olojen noudattamisessa kannattaa olla tarkkana.

Huonekasviseura ja Puutarhaliitto kertovat tiedotteessaan, että kasvien helppohoitoisuutta ja elinvoimaisuutta voi edesauttaa laadukkaan mullan, altakasteluruukkujen, sumutuksin ja lisävalon avulla.

Talvea vasten kasvit menestyvät parhaiten, kun lannoitusta vähennetään ja ruukun pintamullan annetaan kuivahtaa aina ennen seuraavaa kastelua.

Uudet kasvit on hyvä istuttaa tilavampaan ruukkuun, jolloin hoito on helpompaa. Useimmat kasvit kannattaa syksyn saapuessa siirtää valoisammalle paikalle huoneistossa tai niille on hankittava lisävaloa.

Kiiltävälehtisten kasvien valonsaantia voi parantaa pitämällä kasvit puhtaana pölystä joko pyyhkimällä kostealla sienellä tai suihkuttamalla kasvit säännöllisesti.

Pahin mahdollinen yhdistelmä on pimeä paikka ja liiallinen kastelu. Ne mädättävät kasvin juuret nopeasti, vaikka muutosta ei heti huomaisikaan.

Biolan kertoo, että kuiva huoneilma on lämmityskaudella riski huonekasvien hyvinvoinnille. Useimmat huonekasvimme ovat kotoisin tropiikista, missä luonnollinen ilmankosteus on suuri. Kasveille sopiva ilmankosteus olisi 60–80 prosenttia.

Kun nämä kasvit joutuvat sinnittelemään huoneessa, jonka suhteellinen kosteus voi pakkasella laskea jopa alle 30 prosenttiin, on riskinä lehdenkärkien ruskettuminen.

Kasvit hyötyvät myös siitä, että ne kootaan ryhmiksi. Ne haihduttavat vettä huoneilmaan ja pystyvät kosteuttamaan ilmaa yhdessä tehokkaammin.

Kostea huoneilma auttaa myös ihmisiä voimaan talven aikana paremmin. Lisäksi osa viherkasveista puhdistaa huoneilmaa.

Aloittelijalle sopivia viherkasveja ovat hyvin graafiset anopinkielet, palmu- ja köynnösvehkat. Sen sijaan lehtevät unelmat ja kosteutta vaativat araliat tai hentolehtiset köynnökset sopivat jo kokeneelle kasviharrastajalle.

Muistilista huonekasvien talvihoitoon