MTK:n toiminnanjohtaja: Poliitikkojen on torpattava EU-taksonomia – "Kannattavuuskriisissä painiva Suomen maatalous ei kestä enää investointeja vaikeuttavia rahoituskriteerejä"

EU:ssa pian ratkaistava kestävä rahoitus, taksonomia, ei tyydytä monia tahoja. MTK:n toiminnanjohtajan Jyrki Wallin on sitä mieltä, että se olisi torpattava nyt ja otettava asiassa aikalisä.

MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen (keskellä) johti Kurikan maaseutuparlamentissa torstaina keskusteluja, joihin osallistuivat muun muassa Jaana Husu-Kallio, Elina Kamppi, Jyrki Wallin, Jari Lyytimäki ja Timo Viinamäki.

Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, eli taksonomia ei toteutuessaan estäisi rahoittajia lainoittamasta maa- ja metsätalousalan yrityksiä, vaikkapa ympäristökriteerien perusteella. Eikä se suoraan vaikuttaisi rahan hintaan.

”Asia on laitettava mittasuhteisiinsa, sillä tämä olisi vapaaehtoinen työkalu rahoittajille. Jokainen saisi jatkossakin päättää, mihin sijoittaa ja mitä rahoittaa”, totesi vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi pankkeja ja rahoitusyhtiöitä edustavasta Finanssiala ry:stä Kurikan maaseutuparlamentissa.

Kamppi muistutti MT:n päätoimittajan Jouni Kemppaisen vetämässä keskustelussa, että markkinoilla on jatkossakin paljon erilaisia sijoitustuotteita, jotka eivät peilaudu EU:n vastuullisuuskriteereihin.

Toimitusjohtaja Timo Kalliomäki Suupohjan Osuuspankista näkee tärkeimmäksi asiaksi sijoittajien ja lainoittajien vinkkelistä nyt ja tulevaisuudessa, että investoinnit ovat järkeviä ja taloudellisesti kannattavia.

”Taksonomista tulisi kuitenkin yksi elementti lisää rahoittamiseen. Meidän pitää myös ottaa se huomioon ja oltava siinä mukana, tahdoimme tai emme.”

Taksonomian toteutuminen ei ole vielä varmaa, vaan siitä on tarkoitus äänestää EU:ssa joulukuun alussa. Elina Kampin mukaan asia on EU:ssa vielä hetken aikalisällä, koska esimerkiksi ydinvoimaa käsittelevä osio on kesken.

Eri toimialojen kriteerit on taksonomiaesityksessä kuitenkin nuijittu jo kiinni, joten esimerkiksi maa- ja metsätalou­den osalta Suomi ei voi enää saada sisältöön muutoksia. Se joko hylätään tai hyväksytään.

EU-komission pikavauhtia edistämä asia nähdään sekä MTK:ssa että maa- ja metsätalousministeriössä tarpeettomaksi ja jopa haitalliseksi alan tulevaisuuden ja maaseudun elinvoiman kannalta.

Rahoituskeskusteluun osallistunut MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin oli sitä mieltä, että EU-taksonomia on ehdottomasti Suomen etujen vastaista ja poliitikkojen on käytettävä kaikki keinot sen torppaamiseen.

Hän muistuttaa, että rahan hinta nousee eikä kannattavuuskriisissä painiva Suomen maatalous kestä enää investointeja vaikeuttavia rahoituskriteerejä.

Hänen mielestään taksonomia pitää nykymuodossaan kaataa ja käyttää siitä poikiva aikalisä sisällön rukkaamiseen.

Tällöin se palaisi uuteen äänestykseen aikaisintaan ensi kesän korvalla.

Vihreän lainoittamisen leima jättäisi ainakin jonkin verran kansallista liikkumavaraa. Kulloinkin vallassa oleva hallitus olisi paljon haltijana, kuinka pykäliä kansallisesti sovelletaan.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä on optimistinen. Hänen mukaansa Suomella on oltava kaikissa tilanteissa järjestelmä, jonka avulla rahaa löytyy järkeviin hankkeisiin maaseudulle vastakin.

Hän ei voi olla ihmettelemättä EU:n komission hoppua juuri tässä asiassa, kun taas monessa asiassa kiirettä ei ole lainkaan. Läpi mennessään se vaikuttaisi rahoituksiin jo heti ensi vuodesta saakka.

”Ensin olisi järkevää kokeilla, kuinka se toimii ja vasta sitten päättää lopullisesti.”

Wallin on samaa mieltä. Hän näkee vihjeitä siitä, että määräajaksi valittava komissio pyrkii nappaamaan poliittisen vallan.

”Toivon, että EU-parlamentissa järki voittaa. On liian suuri asia antaa määräaikaisen komission päättää näin ison asian.”

