Onko tuftattu tekstiili ryijy, entä kudontakehyksellä tehty? Suomen Käsityön museo vastaa

Annika Haapanen

Kunhan tekstiilin yläpinnalla on joko avonaiset nukkapäät tai lenkkinukkapäät, niin tekstiili kelpaa ryijynimityksen alle, kertoo Suomen Käsityön museo.

Some-ryhmissä keskustellaan toisinaan siitä, mikä on ryijy. Ovatko esimerkiksi tuftaamalla tehdyt työt ryijyjä, entä kudontakehyksellä tehdyt?

"Ryijy on nukallinen tekstiili, jonka nukan solmimiseen on ollut perinteisesti muutamia eri nukkasolmutyyppejä käytössä. Ajan myötä niin materiaaleihin kuin nukan kiinnitykseen on tullut lisää erilaisia menetelmiä, esimerkiksi tuftaus ja ompelu, mutta kunhan yläpinnalla on joko avonaiset nukkapäät tai lenkkinukkapäät, niin tekstiili kelpaa ryijynimityksen alle. Ryijynukitusta voidaan käyttää pienimuotoisesti koristeena jossain ja silloin tekstiilin nimi saattaa olla jotain muuta", kertoo Suomen Käsityön museon konservointikeskuksen johtava konservaattori Anne Vesanto.

Olennaista ei siis ole se, missä tai miten tekstiili on valmistettu.

Alun perin ryijyä käytettiin peittona. "Seinälle ja koristeeksi se on nostettu vasta myöhemmin, kun tätä käyttötarvetta ei enää uusien tekstiilien myötä ollut", Suomen Käsityön museon amanuenssi Sari Jantunen kertoo.

"Myös itämaisissa nukkamatoissa on käytetty ryijyistä tuttuja solmuja, mutta niitä ei silti kutsuta ryijymatoiksi. Kyse on tässä mahdollisesti vain toisenlaisesta traditiosta, joka määrittelee matot matoiksi. Niillä on sitten tietyt ominaisuudet, esimerkiksi nukan pituus, tiheys, nukan suhde pohjaan, käyttöominaisuudet yms."

Kustaa Vaasakin sen jo tiesi – suomalainen ryijy on kansantaidetta parhaimmillaan