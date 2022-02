Popedan biisejä kuunnellessa Pate Mustajärvi ihmetteli, mistä yhtye on saanut sovinistimaineen – "Mun teksteissäni leidi vie poikaa kuin litran mittaa"

Pate Mustajärven kotialbumi

Pauli "Pate" Mustajärvi on kuvassa soutelemassa Parkanon Mustajärvellä Tiara-koiran kanssa.

Monet suomirockin klassikot, kuten Kuuma kesä, Repe ja Lissu, Punaista ja makeaa, Raswaa koneeseen ja Hullut koirat ovat lähtöisin Pauli "Pate" Mustajärven kynästä. Popedan nokkamies avaa 140 sanoituksensa syntytarinan Docendon kustantamassa kirjassa. Kirjan on toimittanut Mustajärven puoliso Tina Finn.

Äänikirjaversion lukee itse maestro ja siihen on sisällytetty 17:ta Paten tuotannostaan valitsemaa alkuperäisraitaa. Tämä on Suomessa ainutlaatuista äänikirjoissa.

Tietokirjaa varten Mustajärvi kahlasi läpi kaikki kirjoittamansa kappaleet reilun 40 vuoden ajalta. Pate ei ollut vuosiin soittanut vanhoja levyjään. Hän joutui hankkimaan kotiinsa cd-soittimen, jotta pystyi kuuntelemaan koko Popedan tuotannon ja sooloalbumit.

"Se oli aikamoinen tunteiden vuoristorata ja puhdistava kokemus. Just!- ja Häkää! -levyjen aikaan henkilökohtainen elämäni oli syöksykierteessä. Syvällä on käyty, mutta nyt tilit ovat tasan", Mustajärvi sanoo.

Popedan biisejä kuunnellessa hän ihmetteli välillä, mistä yhtye on saanut sovinisti- ja punaniskamaineen.

"Ainakin mun teksteissäni leidi vie poikaa kuin litran mittaa. Ehkä tästä voi syyttää Arwo Mikkos -vainaata, kun se kirjoitti näitä ´pullat pystyyn, taikina nousee´ -riimejä."

1980-luvulla Mustajärvi teki paljon töitä sen eteen, että vaikuttaisi ilkeältä, hurjalta ja mistään piittaamattomalta rokkitähdeltä. Välillä hän uskoi luomaansa äijä-rooliin itsekin, mutta vuosien myötä alkoi pyrkiä imagosta vähitellen eroon.

Kirjaa kootessaan Mustajärvi huomasi, että hän on hyvin harvoin kertonut teksteissään omasta elämästään. Popedan laulusolisti pyrkii turvaamaan itselleen ja lähipiirilleen edes vähän yksityisyyttä.

"En lähde televisioon itkemään, enkä viidakkoon pyörimään julkkisten kanssa. En tanssi enkä mene kokkikurssille", hän painottaa.

Pate Mustajärven laulutekstit ovat useimmiten saaneet alkunsa luetusta kirjasta, nähdystä elokuvasta, uutisista tahi jostain koetusta tai kuullusta tapahtumasta.

Koulunkäynti ei Patea kiinnostanut, mutta kirjoista hän innostui jo pikkupoikana. Lukunälkään hän ahmi kodin kirjahyllystä ensin aikuisille suunnattua kirjallisuutta. Vasta sen jälkeen tuli nuortenkirjojen vuoro.

Elokuvista hän rakastaa Buster Keatonia, Charlie Chaplinia sekä Ohukaista ja Paksukaista. Mustajärvi on lapsuuskodin peruina myös intohimoinen uutisten seuraaja televisiosta ja lehdistä. Juro sotaveteraani-isä piti saunan lauteilla pojalle historia-aiheisia tietokilpailuja.

"Se oli hänen tapansa olla läsnä. Isä ei osannut kauheasti ihmisiä silitellä."

Vuonna 2019 ilmestynyt Maarit ja Antero on siitä harvinainen rakkauslaulu, että se kertoo suoraan Paten ja hänen vaimonsa ensikohtaamisesta.

"Maarit ja Antero ovat toiset nimemme. Aika äkkiä ainakin fanit tajusivat, mistä on kysymys. Tina on ensimmäinen nainen, jota minä olen kuunnellut. "

Pate Mustajärven kotialbumi

Kuvassa ovat Popedan perustajajäsenistä: Arwo Mikkonen (vas.), Ilari Ainiala (kesk.) ja Pate Mustajärvi (oik.).

Tampereen Ikurin lisäksi monissa Paten lauluissa ollaan hänen sukunsa maisemissa, Mustajärven kylällä Parkanossa. Muistoja ja tarinoita Mustajärven ihmisistä on erityisen paljon soololevyllä: Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä (2019).

Konserttiyleisön suosikiksi ja tunteiden nostattajaksi albumilta on noussut kappale: Veljeni Anton. Laulu kertoo kahdesta tosielämän veljeksestä, jotka elivät Mustajärven naapuritilalla kahdestaan. Tauno ja Anton poistuivat kylältä ainoastaan kaksi kertaa, ensin rintamalle ja myöhemmin sairaalaan, josta toinen heistä ei enää palannut kotiin.

"Seurasin lavalta esityksen aikana yleisön reaktioita. Raavas nahkaliivimies saattoi jopa tirauttaa kyyneleen. Siitä tuli hyvä fiilis. Vielä on olemassa ihmisiä, jotka pystyvät keskittymään kuuden minuutin mittaiseen biisiin. Monille penskoille se on ylitsepääsemätöntä."

Moni sanoitus on syntynyt arkielämän havainnosta. Esimerkiksi Armahdus-biisin absurdin kohtauksen Pate todisti Tampereen rautatieasemalla. Tyttöystävä oli saattelemassa viikonloppulomalla ollutta varusmiestä junaan. Laiturilla nuoret rakastavaiset halasivat toisiaan tiukasti.

"Juuri ennen kiihkeää erosuudelmaa, pojalta lensi laatta tytön olkapään yli asfaltille. Poika hyppäsi junaan, pyyhki suupielensä kämmenselkään ja huusi: `mää niin rakastan sua´. Likka jäi seisomaan siihen", Pate naurahtaa.

Aikana ennen koronapandemiaa Pate Mustajärvi lähti usein keikkaputken päätyttyä kaupunkilomalle Eurooppaan. Siellä sai istua rauhassa kahviloissa ja seurata anonyymina ohikulkevia ihmisiä. Mustajärven sukutila on myös tärkeä pakopaikka manserokkarille julkisuuden kiroista.

Mökillä huolet unohtuvat, kun puusauna lämpiää ja järvelle pääsee soutelemaan. Keikkojen peruunnuttua viime kesänä Pate rupesi myös harrasteviljelijäksi. Kotitilan vehkeillä hän kasvatti porkkanoita, perunoita ja punajuurta.

Nykymusiikkia Pate ei kuuntele edes autoradiosta, koska kaikella kunnioituksella samat popparit laulavat samat laulut seuraavallakin kanavalla, Mustajärvi sanoo.

"Kesällä kun pääsen kruisailemaan maaseudun sorateille vuoden 1962 Buick Electralla, niin siinä on cd-soitin. Laitan autossa soimaan joko Jimi Hendrixiä. Elvistä tai Olavi Virtaa."

Koronasta huolimatta Mustajärven vuosi 2021 oli hyvinkin aktiivinen työrintamalla. Popedan festarikeikkojen ja syksyn areenakiertueen lisäksi mies vieraili Raskasta joulua -kiertueella ja julkaisi vuoden aikana neljä biisiä levymerkkinsä Turpiini Recordsin kautta.

Kevään kalenterissa on pandemian vuoksi kokonaisuudessaan siirretty 37 konsertin Tämä(kin) tarina on tosi -kiertue teattereissa ja konserttisaleissa. Syksyllä Pate purkitti Pienii fiiliksii -dueton Mariskan kanssa, ja kappale on kuluvan Temptation Island-kauden teemabiisi.

"Mariska on kova mimmi, joten duettoon oli mukava lähteä hänen kanssaan. En ole katsonut yhtään jaksoa Tempparit-sarjasta vaikka lupasin. Ainoa vaikeus oli stadin kielen opettelu, koska nykynuoret puhuvat eri lailla kuin me vanhat äijät."

Mustajärvi, Pauli; Finn, Tina, Tohtori Mustajärvi, otaksun — Pate Mustajärven sanoituksia, Docendo 2022, 384 sivua. Äänikirjaversion lukee itse Pate Mustajärvi.

Lue lisää:

Pate Mustajärvi opetteli uutta levyään varten japania – "Pyörin kolme päivää kuulokkeet päässä ja mietin, että ei tästä tule mitään"

Nälkävuosista kertova lehtijuttu teki Pate Mustajärveen niin suuren vaikutuksen, että hän teki sen luettuaan uuden levyn

Pakko saada Popedaa, antaa mittarin raksuttaa