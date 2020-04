Kovat ylinopeudet ovat alkuvuonna yleistyneet koko maassa noin 60 prosentilla viime vuoteen verrattuna – poliisilta tiukka muistutus kaahareille

Poliisihallituksen tilastojen mukaan törkeitä ylinopeuksia on tullut ilmi erityisesti Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Kari Salonen

Törkeät ylinopeudet ovat lisääntyneet alkuvuonna.

Kovat, törkeiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisiksi luokiteltavat ylinopeudet ovat lisääntyneet tammi-maaliskuun aikana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna koko maassa noin 60 prosentilla. Rattijuopumuksissa kasvua on ollut noin 11 prosenttia.

Sen sijaan rattijuopumusrikosten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna eniten Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Lapissa. Näillä alueilla poliisi kirjasi tammi-maaliskuussa yli 40 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän tapauksia.

"Liikenneturvallisuuden heikentyminen on ollut nähtävillä jo koko alkuvuoden ajan, ei pelkästään nyt poikkeusoloissa", poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Kallio muistuttaa, että poikkeusoloissakin poliisi valvoo liikennettä.

"Itse asiassa poliisi on pystynyt lisäämään liikennevalvontaa, koska rikosten ja hätäkeskuksen välittämien tehtävien vähenemisen takia partioilla on entistä enemmän aikaa liikenteen valvontaan. Kiinnijäämisriski on nyt poikkeusoloissa suurempi kuin normaalisti", hän toteaa.

Poliisitarkastajan mukaan poliisi keskittyy valvonnassaan painopistealueisiin, jotka vaarantavat eniten liikenneturvallisuutta. Ne ovat rattijuopumusvalvonta ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten paljastaminen.

"Nopeusrajoituksia ja muita määräyksiä on niin poikkeusoloissa kuin normaalinakin aikana noudatettava meidän jokaisen tiellä liikkuvan turvallisuuden takia", poliisitarkastaja vetoaa.

