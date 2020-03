Poliisi varoittaa ikäihmisiä kiusaavista "koronasuodattimen" asentajista: "Kehotamme kansalaisia valppauteen"

Juho Leskinen

Poliisi painottaa, että poliisit eivät tarjoa minkäänlaisia palveluja asunnon tarkastuksiin liittyen tai tee mitään koronatarkastuksia ovelta ovelle.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on saanut myös huijarit liikkeelle. Poliisi muistuttaa, että huijarit käyttävät nyt hyväksi ihmisten pelkoja ja pyrkivät tekemään hyvinkin uskottavia rikoksia koronaepidemian varjolla.

Tähän mennessä rikosten kohteena ovat olleet pääasiassa iäkkäämmät ihmiset.

Poliisin tietoon tulleissa rikoksissa huijarit ovat tehneet muun muassa "koronatarkastuksia" tai tarjonneet ruokapalveluita. Itä-Uudellamaalla poliisin tiedossa on ainakin kaksi tekoa, joissa uhrien kotiin on menty asentamaan "koronasuodattimia" ja samalla on anastettu käteistä, kultakelloja ja kultakoruja.

"Kehotamme nyt kansalaisia valppauteen ja suhtautumaan terveellä epäluulolla, mikäli oven taakse ilmaantuu ihmisiä, jotka tarjoavat apuaan tai asiantuntemustaan korona-asioihin liittyen", Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Simo Kauppinen toteaa tiedotteessa.

Lisäksi poliisi pyytää kansalaisia kiinnittämään erityistä huomiota tietoverkoissa tapahtuviin huijauksiin. Verkossa on ollut viime aikoina esimerkiksi erilaisten olemattomien tuotteiden myyntiä ja toimituksiin liittyviä huijauksia, joita saatetaan nyt tehdä hyödyntäen koronaviruksen nimeä. Verkossa, kuten muulloinkin, on hyvä pitää mielessä, että jos jokin kuulostaa liian hyvältä, on se todennäköisesti liian hyvää ollakseen totta.

"Iäkkäämpien ihmisten sukulaisten ja läheisten kannattaa varoittaa lähipiirissä oleville ikäihmisille mahdollisista koronahuijareista. Kaikkien kannattaa vähintäänkin ottaa tämä asia puhelimessa puheeksi vanhempien sukulaisten ja tuttavien kanssa", Kauppinen neuvoo.

