Meneekö sinullakin sormi suuhun ajettavan ruohonleikkurin huollon kanssa? Koneviesti kertoo, mitkä asiat ennen kevään ensimmäistä ajokertaa on hyvä tarkistaa

Ennen kevään ensimmäistä käyttöönottoa ajettavasta ruohonleikkurista on syytä tarkastaa toiminnan ja turvallisuuden kannalta oleelliset kohteet. Näin säästyy suuremmilta leikkuriremonteilta kesän edetessä.

Pekka Säilä

Leikkuupöydän puhdistus on perusasia, joka saattaa kauden päätteeksi unohtua. Mikäli niin on päässyt käymään, on kovettuneen ruohokarstan annettava kostua ja irrotettava lika sen jälkeen harjalla ja painepesurilla.

Ruohonleikkurin onnistuneen keväisen käyttöönoton tärkein edellytys on, että eräät oleelliset toimet tulivat tehdyksi syksyllä ennen kuin ruohonleikkuri on laitettu talvisäilöön. Niistä tärkein on koneen pesu edelliskesän jäljiltä – etenkin leikkuupöydän osalta. Alkylaattibensiinin käyttö polttoaineena parantaa leikkurin käynnistyvyyttä keväällä. Myös akun varauksen täydentämisestä on syytä huolehtia talven aikana vähintään pariin otteeseen. Jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa, käyttöön ottamisen pitäisi keväällä sujua helposti.

Keväällä ennen koneen ensimmäistä käynnistystä on kuitenkin syytä tarkastaa seuraavat asiat: akku – varaus ja kunto, renkaat – ilmanpaine ja kunto, moottorin öljymäärä, hydrostaatin öljymäärä, voimansiirtohihnojen kunto, ohjauksen kunto ja muut turvallisuuteen vaikuttavat toiminnot. Nämä asiat tarkastamalla voi pienentää riskiä, että ajoon lähdettäessä jokin kallis komponentti hajoaisi esimerkiksi öljyn puutteen takia.

Akun osalta tärkeintä on, että varausta on tarpeeksi. Muutoin huolloksi riittää napojen hapettumien poisto ja suojarasvan levittäminen navoille ja kenkiin.

Renkaiden ilmanpaineet on muistettava tarkistaa. Perusasia on, että ilmanpaineiden tulee olla saman akselin pyörissä samalla tasolla. Takarenkaiden paineet ovat usein alhaisemmat kuin edessä. Rengaspaineiden kanssa pitää olla tarkkana, sillä asiaan vaikuttaa sekä renkaan koko että koneen paino, ja vaihtelua on paljon. Suurinta ohjekirjan antamaa rengaspainetta ei pidä kuitenkaan ylittää.

Nykyaikaiset ajoleikkureiden moottorit ovat toimintavarmoja. Kun moottoriöljyn ja suodattimien vaihdosta huolehtii oikeaan aikaan, on moottorin perushuolto hyvällä mallilla. Suurin osa käytössä olevista ajoleikkureista liikkuu Briggs & Strattonin moottorilla. Silloin öljynvaihtoväliksi on todennäköisesti ilmoitettu 12 kuukautta tai 50 tuntia. Jos moottorina on vastaavan kokoluokan Honda, vaihtoväli voi silloin olla esimerkiksi 6 kuukautta tai 100 tuntia.

Ilmanpuhdistin vaatii tiheämpää huoltoa: useissa B & S -malleissa pesu on tehtävä 25 tunnin välein, jos käytössä on vaahtomuovinen esisuodatin. Paperinen pääsuodatin vaihdetaan 100 tunnin välein. Hondan esisuodatin pitää pestä vähintään 50 tunnin (tai kolmen kuukauden) välein ja pääsuodatin menee vaihtoon 200 tunnin (tai 12 kuukauden) välein.

Tarkista moottorin jäähdytysripojen puhtaus. Puhdistus edellyttää yleensä moottorilohkon ympärillä olevien osien irrottamista.

Hydrostaattinen vaihteisto on kutakuinkin tunteeton normaalille käytölle. Sen sijaan öljyn vajaus tuhoaa hydrostaatin nopeasti. Ajoleikkureiden voimansiirtojen öljymäärät ovat hyvin vähäisiä. Jos vähäisestäkin öljyvuodosta on merkkejä, asia kannattaa hoitaa kuntoon tai vaihteisto saattaa vaurioitua pahoin. Öljyn vaihto hydrostaattiin on siinä määrin monivaiheinen työ, että siihen ei pidä ryhtyä ilman asianmukaista tietotaitoa.

Myös ajoleikkurin leikkuulaite sekä hihnan kunto on syytä tarkistaa ennen ensimmäistä ajoa.

Lue näihin työvaiheisiin tarkemmat ohjeet Koneviestin nettisivuilta.