Hydrauliikkaosien öljy voi suihkuta ihon läpi senttien syvyyteen ja kudos on leikattava pois – Koneviesti: Näin vältät henkilövahingot

Arto Turpeinen

Letkujen rikkoontuminen on koneen käyttäjän kannalta suurin riski. Rikkoontuneesta letkusta voi kovalla paineella suihkuta hydrauliikkaöljyä, joka saattaa aiheuttaa palovammoja tai muodostaa ilmaan vaarallista öljysumua.

Koneen hydrauliikkaan ja sen käyttöön liittyvät riskit on hyvä tuntea. Vuosittain ihmisiä vahingoittuu koneen hydrauliikan toimintahäiriöiden vuoksi. Muutamissa tapauksissa hydrauliikkaan tullut vika tai väärä asennustapa on johtanut myös kuolemaan. Suurimman osan hydrauliikkaonnettomuuksista voisi kuitenkin välttää tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta lisäämällä.

Kuolemaan johtavista tapauksissa syy on yleensä johtunut koneeseen ilmaantuneen häiriön tutkimisesta, vian korjaamisesta tai koneelle tehtävästä asennustyöstä. Hydrauliikan korjaamisessa suurin riski on joutua puristuksiin koneen raskaiden osien väliin tai niiden alle.

Tavallisempi vaaratilanne on kuitenkin se, että hydrauliikan asennustöitä tekevä liikauttaa vahingossa venttiilin avausmekanismia tai irrottaa letku- tai putkiliitoksen, jonka kautta esimerkiksi puomia ylhäällä pitävä sylinteri tyhjenee. Onkin muistettava, ettei hydraulisylinterin varassa olevan koneen osan alle pidä missään nimessä mennä. Jos puomirakenne on kohotettuna korjauksen aikana, on sylinterit tuettava sylinterin liikkeen estävällä turvaraudalla.

Myös hydrauliikassa käytettävä öljy on riskitekijä korkean paineen, korkean lämpötilan sekä kemiallisten vaikutustensa vuoksi. Letkuun tai putkeen syntynyt alle millin kokoinen reikä on yleensä vaarallisin, sillä sen kautta karkuun pääsevä öljymäärä on niin pieni, ettei koneen paine laske vuodon seurauksena. Sen sijaan öljysuihku voi olla niin ohut, ettei sitä havaitse eikä sitä osaa varoa. Paineella suihkuava öljy pystyy läpäisemään ihon ja pahimmillaan tunkeutuu usean sentin syvyyteen lihaksessa. Pahimmassa tapauksessa öljyn likaama lihaskudos ei parane, vaan se on leikattava kokonaan pois.

Koneen korjaustöihin ei pitäisi koskaan ryhtyä ennen kuin korjattava laite on jäähtynyt tarpeeksi. Useissa koneissa hydrauliöljyn lämpötila nousee työskentelyn aikana selvästi yli 50 asteen. Niinpä öljy voi aiheuttaa myös palovammoja moottorin jäähdytysnesteen tavoin.

Kuuman öljyn kastellessa vaatteet palovamma saattaa syntyä ennen kuin vaatteet saa pois päältä. Kun öljyn lämpötila on yli 60 astetta, voi vakava palovamma syntyä noin sekunnissa. Öljyyn liittyy myös palovaara silloin, jos paineenalainen öljy suihkuaa vuotoreiästä ja muodostaa ilmaan öljysumua, joka voi syttyä esimerkiksi sähkökipinästä. Tällöin syttyminen tapahtuu räjähdysmäisesti. Lisäksi öljysumusta voi suurina pitoisuuksina aiheuttaa hengitettynä kemiallisen keuhkotulehduksen, joka on hengenvaarallinen.

Mitkä ovat tavallisimmat syyt hydrauliletkun rikkoutumiseen? Lue juttu hydrauliikan vaaratilanteista kokonaisuudessaan

Tutustu myös Koneviestin hydrauliikasta kertovan sarjan muihin osiin!