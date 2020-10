Toyotan 15 miljoonan auton hybridiharjoitukset riittävät, nyt alkaa täyssähköautojen vyöry

Jarmo Palokallio

Täyssähköinen Lexus UX 300e ilmestyy Suomen maanteille ensi vuoden puolella.

Toyota-Lexus-konserni on noin 15 miljoonalla valmistetulla hybridiautolla sähköautoilun uranuurtaja. Siitä huolimatta Toyota ei ole pitänyt kiirettä täyssähköautojen kanssa, vaan sellainen tulee Suomessa tarjolle vasta ensi vuonna.

"Meiltä on usein kysytty, milloin Toyota alkaa täyssähköautojen tuotannon. Vastaus on ollut, että sitten kun on oikea aika. Tuo oikea aika on nyt", hehkuttaa tiedotuspäällikkö Pekka Karvinen Toyota Auto Finlandilta.

Suomessa konsernin täyssähköautovyörytyksen aloittaa Lexis UX 300e. Se ei ulkoisesti juuri poikkea perusversiosta.

Karvisen mukaan Lexus UX:n valinta pelin avaajaksi on hyvin perusteltu. Kyseessä on parhaiten myyvän katumaasturiluokan malli.

Lexus UX 300e haastaa muut pelurit etenkin laadulla ja loppuun asti hiotulla muotoilulla. Laatu kattaa sekä auton materiaalit että sen äänieristyksen. Yhtä hiljaista autoa saa hakea.

Tavoitteena on, että auton omistaminen on mieluisa kokemus huoltoja myöten.

Lexuksen ensimmäisen täyssähköauton suunnittelijat ovat lähteneet ajatuksesta, että ne ajat ovat takana, jolloin sähköautot poikkesivat muista autoista futuristisilla muodoillaan. Siksi täyssähköistä Lexusta on vaikea erottaa perushybridiversiosta.

Siitä kertovat vain pienet logot.

Vaatii todella tarkkaa katsetta huomata, että akkujen takia sähköauton maavarasta on tingitty 2 senttimetriä. Vastaavasti sen takakontti vetää 367 litraa, mikä on enemmän kuin perusversiossa.

Tehoa sähkömoottoreista irtoaa 150 kilowattia. Ne singauttavat 1 785 kiloa painavan auton nollasta sataan kilometriin tunnissa noin 7 sekunnissa.

Huippunopeus tulee vastaan 160 kilometrissä tunnissa. Se on järkevä ratkaisu.

Akusto laskee auton painopistettä tavallista matalammalle. Se parantaa ajettavuutta.

Akuston kapasiteetti on 54,3 kilowattituntia. Ilmajäähdytteisen akuston latausaika 80 prosenttiin on nopeimmillaan noin 50 minuuttia. Normaalista sähköpistokkeesta lataaminen kestää yli vuorokauden.

Yhdellä latauksella pääsee virallisesti noin 305–315 kilometriä. MT:n koeajon alussa täyteen ladattu akusto lupaili lähdössä noin 270 kilometrin ajomatkaa.

Auton virallinen kulutus on 16,8 kilowattituntia 100 kilometrillä. Syyskeleillä kulutus oli mittariston mukaan lähes tuplat tuosta. Ajotavalla ja olosuhteilla on siten suuri merkitys lopputulokseen.

Varmuuden vuoksi auto myös jättää kuskille noin 10 prosentin "varatankin", mikä ei ilmoitetussa ajomatkassa näy.

Akkuturva on 10 vuotta. Se edellyttää merkkihuoltojen käyttöä.

Auton hinta ei ole vielä selvillä.