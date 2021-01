Koneviesti: Tunnetko kolmipyöräisen Scoopmobile-kuormaajan? – Jussi Peltosella näitä koneharvinaisuuksia on jo kolme

Jussi Laukkanen

Ensimmäisien Scoopmobile-kuormaimien myynti alkoi vuonna 1940 USA:ssa. Suomeen kyseisiä koneita tuli noin 50 kappaletta. Jussi Peltonen omistaa Suomessa olevista alle kymmenestä koneesta kolme.

Scoopmobile on nykyisin tuntemattomampi pyöräkuormaajamalli, jonka amerikkalaiset Wagnerin veljekset kehittelivät betoniyritykseensä 1930-luvun loppupuolella. Ensimmäiset Scoopmobilet tulivat myyntiin 1940, ja niitä voidaan pitää maailman ensimmäisinä pyöräkuormaajina. Alkuaikojen Scoopmobile-kuormaajissa oli teknisiä ratkaisuja, joita edelleen käytetään tämän päivän koneissa. Esimerkiksi Jussi Peltosen Scoopmobileissa on yksivartinen puomi sijoitettu epäkeskeisesti hytin sivulle, joka on samaan tapainen ratkaisu kuin nykyaikaisissa kurottajissa.

Vaikka aikanaan Scoopmobile olivat suosittuja varsinkin läntisessä USA:ssa, niin nykyisin nämä kolmipyöräiset kuormaajat ovat harvinaisia. Suomeen Scoopmobileita päätyi arvion mukaan reilut 50 kappaletta, joista nykyisin on jäljellä alle kymmenen. Yksi Scoopmobile-harvinaisuuksien omistajista on Ylänneellä asuva Jussi Peltonen, joka osittain sattuman ja myöhemmin koneeseen ihastuminen myötä on päätynyt kolmen Scoopmobilen omistajaksi.

Ensimmäisen Scoopmobilensa Peltonen hankki sattumalta. Hän silmäili offipalsta.com-foorumisivustoa, jossa huomasi erikoisennäköisen kauhakuormaajan olevan myynnissä lähimaakunnassa. Vuosimallin 1953 kone ei ollut ajokuntoinen, mutta Peltonen teki kaupat. Seuraavan vuoden keväällä Scoopmobile siirtyi Peltosen haltuun Yläneelle, jolloin päästiin tutkimaan, mitä korjauksia koneeseen pitäisi tehdä. Kuormaaja vaikutti suurimmaksi osaksi olevan kunnossa eikä siihen oltu tehty juuri muutoksia sen käyttövuosien aikana.

Toinen Scoopmobile tuli Peltosen elämään myös yllättäen. Peltonen sai sähköpostia tuntemattomalta henkilöltä, jonka liitteenä oli kuva Mikkelin romulaanilla olevasta Scoopmobilesta. Hetken harkittuaan Peltonen päätti pelastaa koneen. Tuttu kaveri kävi paikan päällä katsastamassa koneen, jossa kaikki tarpeellinen näytti olevan paikallaan. Niinpä koneesta syntyi kaupat, ja pian Peltosella oli kaksi kolmipyöräistä kuormaajavanhusta.

Kolmannesta Scoopmobilesta Peltonen sai vihjeen hirviporukassa olevalta kaveriltaan, joka oli nähnyt Peltosen Scoopmobilea muistuttavan koneen erään navetan takana. Koska navetta oli vain vähän matkan päässä Peltosen tilalta, hän sai selvitettyä koneen omistajan ja otti yhteyttä omistajaan. Tällöin selvisi, että periaatteessa ajokuntoinen kone oli ollut omistajallaan 30 vuotta, mutta seisonut viime vuoden ulkona käyttämättömänä. Peltonen kävi paikan päällä tutustumassa koneeseen, joka paljastui aiempia kahta Scoopmobilea uudemmaksi, ja se valmistettu todennäköisesti 1960-luvun lopulla. Kone vaikutti sen verran hyväkuntoiselta, että kaupat tehtiin, ja näin Peltosesta tuli kolmannen Scoopmobilen omistaja.

Peltonen päätti kunnostaa viimeisimmän ostoksensa ja viedä sen kuukauden päästä järjestettävään vanhoja koneita esitelevään Paukepäivät-tapahtumaan, joten alkoi tiukka koneen korjausurakka lähes mahdottomassa aikataulussa. Mitä kaikkea Peltonen joutui korjaamaan ja ehtikö laite ajoissa Paukepäiville mukaan!

