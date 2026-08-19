Henkilöauto törmäsi karhunpentuun JuvallaPahoin loukkaantunut pentu piti lopettaa.
Henkilöauto törmäsi maanantai-iltana Juvalla karhunpentuun. Itä-Suomen poliisi kertoo, että onnettomuus sattui Savonlinnantiellä iltayhdeksän aikaan.
Auto vaurioitui vain lievästi keulasta ja pystyi jatkamaan matkaa eivätkä kyydissä olleet ihmiset loukkaantuneet.
Tämänvuotinen naaraspentu löytyi alle sadan metrin päästä törmäyspaikasta. Karhunpentu oli niin pahasti loukkaantunut, että se piti lopettaa. Sen ruho toimitetaan Ruokavirastolle tutkittavaksi.
Poliisi antaa tiedotteessa kiitokset metsästäjille saadusta suurriistavirka-avusta. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.
Juvalla sattui karhukolari myös syyskuussa 2023, jolloin noin 70-kiloinen kontio ja henkilöauto törmäsivät Viitostiellä. Silloinkin eläin loukkaantui niin pahoin, että se lopetettiin.Artikkelin aiheet
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