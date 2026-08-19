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Sahat kaipaisivat joko rakennus- tai vientibuumia, eikä kumpaakaan ole näköpiirissä
Sahaus on kannattanut viime vuosina heikosti. Tuotantomäärät ovat alhaisempia kuin vuosituhannen alkuvuosina.
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Metsä
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Metsäteollisuus
19.8.2026
07:00
Analyysi
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
sahateollisuus
sahatavara
vienti
rakentaminen
metsäteollisuus
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