Moottoritie on myrkkyä myös Long Range Teslalle

Jarmo Palokallio

Tesla S:n toimintamatka on parhaimmillaan 600 kilometrin kieppeillä.

Kiinnostus Tesloja kohtaan on säilynyt, vaikka kilpailijat koputtelevat armotta kannoille. Päätin ihan mielenkiinnosta kokeilla, miltä Tesla 3:n pitkän toimintamatkan Long Range -malli tuntuu puhtaalta pöydältä.

Auton avaus, käynnistys ja etähallinta on enempi vähempi kännykän varassa. Ensimmäinen tehtävä on siis ladata Teslan appi kännykkään.

Käyttöliittymä on selvästi viimeisen päälle hiottu. Auto ja kännykkä löytävät toisensa ja alkavat viestitellä ongelmitta.

Auton vaihdevipu on mersumaisena viiksenä ratin sivulla. Toisella puolella on vilkkuviiksi, johon on yhdistetty valo- ja tuulilasinpyyhintoiminnot. Malli on tuttu 1970-luvun Opeleista.

Muut toiminnot on keskitetty kojelaidan keskellä olevaan kosketusnäyttöön ja kahteen rattipainikkeeseen.

Eipä sitten muuta kuin menoksi. Long Range Teslan virallisen syklin mukainen toimintamatka on pitkälti yli 500 kilometriä, joten ajattelen, ettei 220 kilometrin mökkimatka tuota ongelmia.

Tesla on kieltämättä varsin mukava ajettava. Sen kiihtyvyys on suorastaan järkyttävä. Mallin tehokkain versio singahtaa nollasta sataan kilometriin tunnissa reilussa kolmessa sekunnissa. Se saa posket painumaan lommoille.

Käytännössä auton huimat suorituslukemat ovat melko tarpeettomia suomalaisessa liikenteessä ja etenkin matka-ajossa.

Moottoritielle unohtunut kesänopeusrajoitus paljastaa nopeasti totuuden. Yli sadan kilometrin tuntivauhdissa Teslan toimintamatka hupenee nopeasti.

Säästeliäästi ajamallakin noin 460 kilometrin kantamasta on 220 kilometrin ajon jälkeen jäljellä alle 150 kilometriä, mikä ei riitä paluumatkaan.

Toimintamatkan sulaminen nopeuden, pakkasen, kuorman tai ajotavan takia on kaikkien sähköautojen ongelma. Toimintamatkaan liittyvä epävarmuus korostaa ajotavan lisäksi latausnopeuden merkitystä.

Olin varautunut ongelmaan vilkaisemalla lähtiessä netistä Teslan lähimmän oman ja ilmaisen latauspisteen. Summittainen karttakuva päässä johti latauspaikalle, jossa ei näkynyt Teslan logoja ja joka oli muutenkin täynnä.

Onneksi lähellä oli Lidl, joka tarjoaa ilmaista latausta. Kolmesta latausasemasta yksi oli varattu, yksi rikki ja yksi vapaa.

Siispä siihen. Sitten kiertämään autoa ja katsomaan, mistä löytyy töpselille paikka. Hetken mietinnän jälkeen pistoke löytyi takavilkun lasisen kylkijatkeen alta. Aika hyvä piilo.

Seuraavaksi käänsin auton toisin päin, jotta johto yltäisi.

Säästä sen verran, että satoi ja oli pimeää. Toiveikkaalla mielellä yhdistin silti auton ja latausjohdon toisiinsa. Ilmeni, että ne eivät keskustelleet keskenään.

Latausaseman näyttö jäi jauhamaan tyhjää. Vasta kolmannella yrityksellä homma alkoi pelittää. Auto kertoi, että haluamani 91 prosentin latausaste on kasassa tunnin päästä.

Hipsin läheiseen ostoskeskukseen odottamaan. Kulutin aikaa pohtiessani perinteisen pikaruokapaikan ja itämaisen vaihtoehdon välillä.

Sähköautojen kannattavuuslaskelmissa ei oteta huomioon näiden taukojen tuomia kustannuslisiä. Perheen kanssa tunnin piipahdus ostoskeskukseen tulee kalliiksi. Ja turhia kaloreitakin siitä kertyy.

Pitkitetyn pika-aterian jälkeen piipahdin vielä Lidliin ostoksille. Kassalle ehtiessäni kännykkään kilahti tieto latauksen valmistumisesta.

Seuraavaksi yritin pimeässä ja sateessa saada latausjohtoa irti autosta kännykällä. Sain auton etuluukun aukeamaan ja totesin, että asia on helpompi hoitaa auton keskusnäytöltä.

Se jäi kokeilematta, miten hyvin auto olisi itse osannut etsiä hakuammunnalla löytämättä jääneen Teslan oman latauspaikan.

Teslan digiosaaminen vakuutti koeajon alkupuolelle. Lopuksi ajettu vanhan Vihdintien pätkä jätti kuitenkin toivomisen varaa. Kameravalvonnan ja tiheään vaihtuvien nopeusrajoitusten takia olisi ollut kiva, että auto olisi pysynyt rajoituksista kärryllä.

Ei pysynyt. Auton liikennemerkkien tunnistus sekoili etenkin 80 kilometrin rajoitusten kanssa. Se huomasi ja tulkitsi ne aluksi oikein, mutta vaihtoi näyttöön hetken päästä omatoimisesti 50 kilometrin nopeuden, mikä aiheutti turhaa epävarmuutta matkantekoon.

Myös tuulilasin pyyhkimien automatiikka toimi vaihtelevasti ja keskusnäytön kulutusta näyttävä grafiikka vaati kerran buuttauksen. Eli näiltä osin tulos oli lähinnä tavanomainen.

Tästä on vielä matkaa itsekseen oikeasti ajaviin autoihin.

Syksyn aikana julkisuudessa on käyty keskustelua myös Teslan huoltoverkostosta ja huoltoaikojen heikosta saatavuudesta. Siihen Teslan vastaus on liikkuvassa huoltopalvelussa, jossa asentaja tulee pieniä huoltoja varten Teslan luokse.

Maahantuojan mukaan vain yksi huolto viidestä vaatii auton tuomista korjaamolle. Siltä osin käynnissä on vielä totutteluvaihe, sillä toistaiseksi vasta noin viidennes Teslojen huolloista tapahtuu auton omistajan kotona tai työpaikan parkkipaikalla.

Koeajon perusteella Long Range Teslalla selviää pitkistä päivämatkoista pienellä lisävaivalla polttomoottoriautoihin verrattuna. Matalilla nopeuksilla Teslan toimintamatka-arvio piti jopa yllättävän hyvin, mutta moottoritie oli sille myrkkyä.

Tesla-kuskien puolesta toivon, että Teslan supernopeiden latauspisteiden verkosto laajenee nopeasti ympäri Suomen. Parhaimmillaan Model 3:n lataus nollasta 80 prosenttiin hoituu noin 20 minuutissa.

Lidlin tarjoamalla 50 kilowatin pikalatauksella Teslan akun varaus nousi 35 prosentista 80 prosenttiin noin puolessa tunnissa ja koemielessä tavoitteeksi asetettu 91 prosenttia vei tasan tunnin.

Tuolla latauksella Tesla arvioi taittavansa noin 430 kilometrin matkan.

Koeajettu Tesla 3 Long Range maksoi 66 261 euroa.

Ohjaamon toiminnat on keskitetty keskusnäyttöön.