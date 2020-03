Tukes varoittaa vilpillisistä käsidesimyyjistä – näin tunnistat, että tuote on todennäköisesti turvallinen

Pixabay

Virasto neuvoo kuluttajia harkitsemaan tarkasti, ovatko desinfiointiaineet ja käsidesit omassa arjessa ylipäätään tarpeellisia vai selviääkö saippuan ja veden avulla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia vilpillisistä käsidesimyyjistä.

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa epämääräisiä desinfiointiaineita ja käsidesejä myydään kuluttajille esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Käsidesit ovat sisältäneet ainesosia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi iholle. Desinfiointiaineita on puolestaan markkinoitu harhaanjohtavasti koronaviruksen tappamiseen.

"Meille on tullut vastaan esimerkiksi lasinpesunesteen etanolista valmistettua käsidesiä. Valmisteiden myyntipäällyksissä on ollut harhaanjohtavia väittämiä ja puutteita varoitusmerkinnöissä. Tuotteen luvataan tehoavan koronavirusta vastaan, vaikka tosiasiassa tuotteen sisältämän tehoaineen määrä on liian vähäinen tehokkaan vaikutuksen aikaansaamiseksi", ryhmäpäällikkö Paula Haapasola Tukesista kertoo tiedotteessa.

Virasto neuvookin kuluttajia harkitsemaan tarkasti, ovatko desinfiointiaineet ja käsidesit omassa arjessa ylipäätään tarpeellisia vai selviääkö saippuan ja veden avulla.

Tukes muistuttaa, että mikrobit ovat välttämättömiä hyvinvoinnin kannalta ja ne kuuluvat osaksi jokapäiväistä elinympäristöä. Desinfioivien aineiden turha käyttö vaikuttaa haitallisesti normaaliin, hyödylliseen mikrobikantaan. Arjessa kodin pintojen tai pyykin desinfiointi ei ole suositeltavaa. Siivoukseen riittää vesi ja tarvittaessa sopiva yleispuhdistusaine.

"Desinfioivien puhdistusaineiden käyttö on tarpeen vain, jos on olemassa erityinen riski haitallisten bakteerien tai virusten esiintymiseen", Haapasola painottaa.

Virasto neuvoo kuluttajaa kiinnittämään huomiota siihen, että ostaa määräysten mukaisen tuotteen. Kun ostaa desinfiointiaineita tai käsidesiä, on syytä tarkistaa, että siitä löytyy ainakin valmisteen nimi, sen sisältämien biosidisten aineiden ja luokituksen vaaralliseksi kemikaaliksi aiheuttaneiden aineiden nimet, varoitusmerkinnät (eli varoitusmerkki, huomiosana sekä vaara- ja turvalausekkeet), kemikaalin toimittajan yhteystiedot (eli nimi, osoite ja puhelinnumero), sisällön määrä, aineen käyttötarkoitus sekä käyttöohjeet.

