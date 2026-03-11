Saksalaisturistit innostuivat risteilyistä jään peittämässä Merenkurkussa Wasalinen Aurora Botnialla purjehti helmikuussa ennätysmäärä matkustajia.

Risteily jään peittämässä Merenkurkussa kiinnostaa läheisyydellään saksalaisturisteja. Kuva: Johannes Tervo

Harri Kallio-Kurssi

Wasaline raportoi parhaan helmikuunsa sitten liikenteen alkamisen vuonna 2013. Helmikuun aikana yhtiön aluksella matkusti yhteensä 18 191 matkustajaa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, varustamo tiedottaa.

Kasvun taustalla on muun muassa jääristeilykonseptin suuri suosio. Useat ryhmät eri puolilta Eurooppaa ovat matkustaneet Wasalinella kokemaan Merenkurkun alueen talvisen luonnon.

”Pitkäjänteinen markkinointimme Euroopassa alkaa nyt tuottaa tulosta. Näemme erityisesti Saksasta tulevia ryhmiä, jotka saapuvat kokemaan luonnon ainutlaatuisessa talviympäristössä. Tämä asiakassegmentti kasvaa vuosi vuodelta”, sanoo Peter Ståhlberg, Wasalinen toimitusjohtaja.

Hän korostaa kansainvälisiltä vierailta saatua positiivista palautetta. Kevättalvella jäämaisemista ei kovien pakkasten ansiosta ollut puutetta.

Saksalainen matkanjärjestäjä FerryKnowHow:n myy keskiseen Suomeen asti ulottuvia kiertomatkoja. Vaasan ja Uumajan väliseen risteilyyn huipentuva kierros myytiin loppuun kuluneena talvena. Seuraavalle talvikaudelle kysynnän ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan.

Maailmantilanteen ja nousseiden energiahintojen vuoksi huhtikuun aikatauluun on tehty joitakin muutoksia. Hitaampi vauhti merellä säästää energiaa.

Aurora Botnia jatkaa liikennöintiä tiistain aikataulun mukaisesti huhtikuussa, ja saapumisaikoihin on tehty pieniä tarkistuksia. Maanantain lähtö Uumajasta on aikaistettu puolella tunnilla.