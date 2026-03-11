MT Live: Pitäisikö työnantaja velvoittaa opettamaan ulkomaalaiselle työntekijälle suomea, Jussi Halla-aho?Jussi Halla-aho pohtii MT Livessä muun muassa omaisuudensuojaa ja ydinvoimaa.
Mitä mieltä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) on ruoan hinnasta Suomessa?
MT Liven vieraaksi saapuva Halla-aho kertoo ruoan hinnan lisäksi näkemyksensä muun muassa Suomen sähköistymisestä, ydinvoimasta ja turpeesta.
Suomen kielen tärkeyttä ulkomaalaiselle työvoimalle hän pohti sekä koulutuksen, työllistymisen että turvallisuuden näkökulmasta.
Halla-aho paljastaa myös, keistä hän on eläkeläisten sijaan erityisen huolissaan, ja kertoo sähkön hinnasta mielipiteensä, jota ”ei varmaan ole poliittisesti järkevää sanoa”
Haastattelijana lähetyksessä toimii Maaseudun Tulevaisuuden toimituspäällikkö Stina Haaso.
