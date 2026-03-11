Kuopiossa päätettiin helmikuussa säilyttää yhdeksän kyläkoulua ja lakkauttaa vain kaksi pienempää. Käännekohta saavutettiin, kun kaupunginvaltuusto pienensi koulupuolen säästöjä. Kyläläiset vaikuttivat laajasti mielenosoituksin, vetoomuksin ja yhteistyöllä viranhaltijoiden kanssa. Ratkaisu lisäsi tyytyväisyyttä, vaikka säästöt jäivät aiottua pienemmiksi.

