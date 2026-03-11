Etelälounainen ilmavirtaus tuo vaihtelevaa kevätsäätä Loppuviikolla sää vaihtelee sateiden ja poutajaksojen välillä. Pilvisyys on runsasta, mutta ajoittain aurinko pilkahtelee, ja lämpötilat pysyvät enimmäkseen plussan puolella. Sateet ja lämmöt edesauttavat lumien sulamista.

Jaa Kuuntele

Vesisateet ja ilmankosteus sulattavat tehokkaasti lumia. Kuva: Jarkko Sirkiä

Oskari Rockas

Loppuviikon ajan Suomessa vallitsee eteläpuoleinen ilmavirtaus. Vuorotellen sataa ja on poutaista. Sateet tulevat maan etelä- ja keskiosassa pääosin vetenä, pohjoisessa myös räntänä tai lumena.

Torstaina ja lauantaina sateita tulee koko maan mitalta, perjantaina sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain aurinko pääsee näyttäytymään. Torstaipäivällä pilvisyys on runsasta koko maassa, illan aikana lännessä selkenee. Myös utuja ja tihkusateita esiintyy torstaina monin paikoin. Perjantaipäivällä selkeintä on maan etelä- ja itäosassa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Vesisateet ja ilmankosteus sulattavat tehokkaasti lumia, samoin pääosin nollan yläpuolella pysyttelevät lämpötilat. Pilvisellä ja tuulisella säällä ilman lämpötila voi pysyä yötä myöten plussan puolella maan etelä- ja keskiosassa. Lähipäivinä päivälämpötila on +2 ja +8, Lapissa +5 ja -2 asteen välillä. Yölämpötila on taas 0...+5, Lapissa -3...+2 astetta. Perjantaina etelälounainen virtaus on voimakkaimmillaan ja on monin paikoin navakkaa, puuskissa lännessä ja pohjoisessa ajoittain kovaa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

