MTK Pohjois-Suomi irtisanoi toiminnanjohtajansaPohjois-Suomen tuottajaliiton johtokunta on irtisanonut toiminnanjohtaja Hanne Ahon työsopimuksen.
MTK Pohjois-Suomen johtokunta on irtisanonut toiminnanjohtaja Hanne Ahon työsopimuksen 9.3.2026. Työvelvoite päättyi heti.
Tuottajaliiton puheenjohtaja Elina Junttila ei kerro irtisanomisen syitä julkisuuteen.
Johtokunta on käynnistänyt toimenpiteet toiminnanjohtajan tehtävien hoitamisen järjestämiseksi väliaikaisesti sekä pysyvän ratkaisun löytämiseksi.
”Seuraaja valitaan normaalin protokollan mukaan. Tehtävä tulee todennäköisesti julkiseen hakuun”, Junttila kommentoi.
MTK Pohjois-Suomen alue kattaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.
Hanne Aho on työskennellyt liiton toiminnanjohtajana vuodesta 2021.
