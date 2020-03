Kolmos- ja nelostie ruuhkautuivat aamun työmatkaliikenteessä, jonossa kului jopa vajaa tunti

Liikenne jonoutui Hyvinkäällä maanantaiaamuna, kun poliisi tarkasti kulkulupia. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Ensimmäinen arkipäivä Uudenmaan maakunnan eristämispäätöksen jälkeen alkoi monille työmatkalaisille ruuhkassa odottelulla. Kolmos- ja nelostie ruuhkautuivat maanantaiaamuna niin, että jonossa kului autoilijoilta 40–50 minuuttia.

"Ruuhkaa alkoi syntyä siinä puoli viiden aikaan aamulla kolmos- ja nelostielle. Aamun mittaan jonot kuitenkin purkautuivat, ja liikenne lähti kulkemaan aivan normaalisti", kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Timo Leppälä.

Leppälän mukaan autoilijat suhtautuivat jonottamiseen varsin ymmärtäväisesti. Kaikki olivat myös ylittämässä eristysrajaa oikeilla asioilla, eikä yhtään autoa jouduttu Leppälän mukaan käännyttämään rajalta takaisin.

"Iltapäivällä tilanne on ruuhkien suhteen varmaan sitten samanlainen. Täytyy toivoa, että liikenne jakautuu vähän pitemmälle ajalle", sanoo Leppälä.

Rautateillä aamun työmatkaliikenne yli eristysrajan sujui hyvin.

"Päivä on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Näppituntuma on meidän kenttähenkilöstön mukaan ollut sellainen, että matkustajia olisi ollut vähän enemmän kuin viime viikolla, Ei mitään isoja määriä enemmän, mutta aavistuksen vilkkaampaa ehkä kun viime viikolla", kertoo VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Junissa tehtävät tarkistukset eristämisrajan ylittämisen syistä ovat sujuneet Tuomisen mukaan hyvin, eikä matkanteko ole niistä viivästynyt.

Vaikka matkustajia olikin raiteilla hieman enemmän kuin edellisviikon maanantaina, oli vaunuissa silti väljää.

Poliisi on kehottanut ihmisiä tekemään etätöitä, jos mahdollista. Mikäli työpaikalle meneminen on välttämätöntä, poliisi kehottaa varaamaan runsaasti aikaa työmatkoihin. Lisäksi poliisi on kehottanut työmatkalaisia hankkimaan työnantajan todistuksen tai muun dokumentin työstä, sillä se sujuvoittaa tarkastuksia.