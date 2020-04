Ympäristöfilosofi Pentti Linkola on kuollut – "Säätiön perustamalla hän toi sellaisen myönteisen ratkaisun"

Pentti Linkola mittasi puun halkaisijaa marraskuussa 2012 Valkeakoskella. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Luonnonsuojelija ja ympäristöfilosofi Pentti Linkola on kuollut 87-vuotiaana, kertoo hänen perustamansa Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila STT:lle. Jussila tunsi Linkolan 1980-luvun lopulta asti, ja hän sai tiedon tämän kuolemasta tänä aamuna.

Pentti oli todella ainutlaatuinen ja suuri luonnonsuojelija. Ja tosiaan pitkältä ajalta. Hän näki jo 50–60-luvuilla, mitä on tulossa: lajien katoaminen ja ilmastonmuutos, joihin ihminen on vaikuttanut... Nyt on monella tavalla nähty, että hän oli oikeassa, Jussila sanoo.

Linkola tuli tunnetuksi jyrkistä näkemyksistään kulutusyhteiskunnasta ja ihmisen ja luonnon suhteesta. Hän eli viime vuosikymmenet yksinkertaista ja korutonta elämää kalastajana, lintujen tutkijana ja kirjoittajana Sääksmäellä Pirkanmaalla.

Maineensa vastaisesti hän oli myös hyvin lämmin ja sydämellinen ihminen, joka on auttanut monia. Pentillä on ollut sellainen suuri, laaja sydän. Miten sanoisin, tällainen kyky ymmärtää hyvin monenlaisia asioita kulttuurista lähtien, Jussila kertoo.

Linkola oli mukana luonnostelemassa vihreän liikkeen aatemaailmaa 1980-luvulla, ja hän julkaisi luonnoksen liikkeen tavoiteohjelmaksi vuosikymmenen lopulla.

Uutinen Pentti Linkolan poislähdöstä pysäytti. Omaan ajatteluuni vaikutti kouluaikana vahvasti Linkolan pamfletti ”Unelmat paremmasta maailmasta”. Linkola oli synnyttämässä vihreää liikettä, ja eli kuten opetti. Suuri luonnonsuojelija on poissa, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi Twitterissä.

Linkolan kuolemasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Linkola syntyi Helsingissä 7. joulukuuta 1932. Lukion jälkeen hän opiskeli hetken aikaa biologiaa mutta jätti opinnot kesken ja ryhtyi vapaaksi luonnontutkijaksi. Ammattikalastajaksi hän ryhtyi vuonna 1959.

Hänen ornitologien keskuudessa nauttimastaan arvostuksesta kertovat muun muassa Suomen lintutieteellisten yhdistysten liiton kultainen ansiomerkki ja Suomen lintutieteellisen yhdistyksen kunniajäsenyys.

Kirjoittajana ja puhujana toimimisen lisäksi Linkola edisti luonnon asiaa perustamalla vuonna 1995 Luonnonperintösäätiön, joka ostaa lahjoitusvaroin luonnonalueita Suomessa ja rauhoittaa ne pysyvästi. Säätiön alkutaival oli Anneli Jussilan mukaan vaatimaton, mutta menestystä alkoi hiljalleen tulla, sillä Linkolan vakuuttavuus ja uskottavuus olivat suuria.

On nähty, että hän on ollut oikeassa, ja kaikki tiedot ovat vahvistaneet tätä, että luontoa on suojeltava. Voisi sanoa, että tämä oli se Pentin myönteinen panos ja anti, jos ajattelee näitä joitakin hänen jyrkkiä lausuntojaan. Tämän säätiön perustamalla hän toi sellaisen myönteisen ratkaisun, Jussila sanoo.

Linkola katsoi, että Suomen ja maailman luonnon tila oli jatkuvasti huonontunut ja matkalla kohti kattavaa ekokatastrofia. Hänen mukaansa olennaista oli pyrkiä monimuotoisen elämän jatkumiseen maapallolla, eikä tätä tavoiteltaessa ihmisellä ollut erityisasemaa muihin lajeihin nähden.

Uutinen korvaa kello 13.44 julkaistun lyhyen uutisen.

Lue myös:

Olivatko asiat ennen paremmin kirjailija Pentti Linkola? – ”Kyllä. Ennen vanhaan avioliitot kestivät”

Kommentti: Pentti Linkola puolustaa laiduntavia lehmiä – lintujen tähden