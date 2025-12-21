Australiassa poliisin ja tiedustelupalvelun toiminta tarkasteluun Bondi Beachin joukkoampumisen jälkimainingeissa Maassa järjestettiin hiljainen hetki ampumisen uhrien muistolle.

Sydneyn Bondi Beachilla järjestettiin sunnuntaina muistotilaisuus ampumisen uhreille. Kuva on otettu ennen tilaisuuden alkamista. LEHTIKUVA/AFP.

Australiassa poliisin ja tiedustelupalvelun toimintaa aiotaan tarkastella Bondi Beachin joukkoampumisen jälkimainingeissa.

Australian pääministeri Anthony Albanese kertoi asiasta sunnuntaina. Hän sanoi lausunnossaan hallituksen aikovan selvittää, onko poliisilla ja tiedustelupalvelulla "oikeat valtuudet, rakenteet ja prosessit" pitää australialaiset turvassa.

Sydneyssä Bondi Beachin uimarannan alueella tapahtuneessa joukkoampumisessa kuoli viikko sitten ainakin 15 ihmistä. Poliisin mukaan teko kohdistettiin juutalaisyhteisöä vastaan.

Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan Albanese sanoi, että selvitys valmistuisi huhtikuussa.

”Isisin inspiroima julmuus viikko sitten sunnuntaina vahvistaa nopeasti muuttuvaa turvallisuusympäristöä maassamme. Turvallisuusviranomaistemme on oltava parhaassa mahdollisessa valmiudessa reagoimaan”, Albanese sanoi ABC:n mukaan.

Australialaismedian mukaan maan poliisista ja tiedustelupalvelusta vastaava sisäministeri Tony Burke on ilmaissut täyden luottamuksensa molempien virastojen työhön ennen iskua ja sen jälkeen.

ABC on aiemmin kertonut lähteidensä pohjalta, että maan tiedustelupalvelu olisi tutkinut nuoremman ampumisesta epäillyn mahdollisia Isis-kytköksiä kuusi vuotta sitten.

Australiassa järjestettiin sunnuntaina paikallista aikaa terroriteon uhrien muistamiseksi hiljainen hetki, jossa australialaisia kehotettiin sytyttämään kynttilä ampumisen uhrien muistoksi. Joukkoampumisesta oli sunnuntaina kulunut tasan viikko.

Bondi Beachilla järjestettiin sunnuntaina myös muistotilaisuus, johon Albanese osallistui.

Albanese on varoittanut terrori-iskun jälkeen järjestetyistä mielenosoituksista. Niillä pyritään hänen mukaansa kylvämään eripuraa. Hänen mukaansa mielenosoituksia ei tulisi järjestää eikä ihmisten tulisi osallistua niihin.

”Terroristit ovat pyrkineet jakamaan tätä maata, mutta nyt on aika pysyä yhtenäisenä – erityisesti tänä kansallisena muistopäivänä”, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Bondi Beachin joukkoampumisesta epäillään isää ja poikaa. 50-vuotias epäilty kuoli paikan päällä poliisin luoteihin, ja 24-vuotias epäilty vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Ampujia motivoi tiettävästi ääri-islamistinen Isis-ideologia.

Poikaa vastaan nostettiin keskiviikkona syytteet muun muassa 15 murhasta ja terrorismirikoksesta.

Viime viikon sunnuntain joukkoampuminen on yksi Australian historian tuhoisimpia.

Vuonna 1996 mies surmasi 35 ihmistä Port Arthurissa Tasmanian osavaltiossa. Sen jälkeen Australiassa tiukennettiin aselakeja. Viime vuosina Australiassa on kuitenkin raportoitu, että yksityisomisteisia aseita on yhä enemmän.